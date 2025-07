Ông Phan Đình Trạc dự Đại hội Đảng bộ xã Xuân Lộc, Đồng Nai

Ngày 30/7, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Xuân Lộc (Đồng Nai) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai chọn làm Đại hội điểm Đảng bộ cấp xã nhiệm kỳ 2025-2030.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Phó Văn phòng Trung ương Đảng Lê Khánh Toàn và Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn cùng lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, 200 đại biểu chính thức tham dự Đại hội.

Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận, biểu quyết thông qua các chỉ tiêu thực hiện chủ yếu về xây dựng Đảng, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội do Ban Chấp hành Đảng bộ xã Xuân Lộc đề ra trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc phát biểu chỉ đạo Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Xuân Lộc (Ảnh: Hoàng Bình).

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc biểu dương những kết quả mà Xuân Lộc đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Trưởng ban Nội chính Trung ương nêu rõ xã Xuân Lộc có diện tích rộng, dân số đông, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tương đối đồng bộ, cùng các tuyến giao thông huyết mạch đi qua địa bàn, đặc biệt là danh thắng cấp quốc gia núi Chứa Chan. Xuân Lộc có đầy đủ điều kiện để vươn lên phát triển mạnh mẽ hơn nữa, sớm trở thành cực tăng trưởng mới của tỉnh Đồng Nai trong tương lai gần.

Bên cạnh đó, Xuân Lộc còn có truyền thống cách mạng kiên cường, là vùng “đất lửa” anh hùng, nơi kết tinh tinh thần đoàn kết, cần cù, sáng tạo trong lao động, sản xuất của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân địa phương. Chính những giá trị to lớn ấy là nền tảng vững chắc, là động lực tinh thần quan trọng để Đảng bộ và nhân dân xã Xuân Lộc tiếp tục vững bước đi lên, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Tuy nhiên, bên cạnh thời cơ, thuận lợi, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đề nghị đại hội cần nhận diện đầy đủ, sâu sắc, phân tích, xác định rõ những thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của Xuân Lộc thời gian tới để tập trung thảo luận, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, khâu đột phá có tính khả thi; từ đó tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong tổ chức thực hiện, quyết tâm đạt mục tiêu đưa Xuân Lộc phát triển nhanh và bền vững, xác lập vị thế trung tâm động lực của vùng Đông Nam tỉnh Đồng Nai.

Toàn cảnh Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Xuân Lộc (Ảnh: Hoàng Bình).

Trong nhiệm kỳ mới, Trưởng ban Nội chính Trung ương đề nghị Đảng bộ xã Xuân Lộc tập trung thực hiện 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, quán triệt đầy đủ, sâu sắc về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác, phương thức hoạt động của đảng bộ cấp xã trong giai đoạn mới. Xuân Lộc cần phát triển kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển du lịch, dịch vụ, tập trung hoàn thành và khai thác hiệu quả các dự án trọng điểm mang sắc thái riêng, nhằm tạo sức bật mới cho du lịch và bộ mặt đô thị xã trong nhiệm kỳ tới.

Trước đó, phát biểu khai mạc đại hội, Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch HĐND xã Xuân Lộc Nguyễn Thị Cát Tiên cho biết, kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từng bước tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Đây là những lợi thế rất quan trọng cho sự phát triển toàn diện của địa phương, đặc biệt trong các lĩnh vực du lịch, thương mại - dịch vụ, đô thị, nông nghiệp công nghệ cao và công nghiệp chế biến nông sản.

Bí thư Đảng ủy xã Xuân Lộc Nguyễn Thị Cát Tiên nhấn mạnh thời gian tới, Đảng bộ xã sẽ khẩn trương triển khai và thực hiện có hiệu quả các ý kiến chỉ đạo và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã với tinh thần chủ động, đổi mới, đoàn kết, khắc phục những thiếu sót, tồn tại; quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra.