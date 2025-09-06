Ông Phạm Đức Ấn được giới thiệu làm Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng

Chiều 6/9, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Theo quyết định, ông Phạm Đức Ấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, đại biểu Quốc hội khóa XV, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định cho ông Lương Nguyễn Minh Triết (bên phải ngoài cùng) và ông Phạm Đức Ấn (Ảnh: Quang Anh).

Ông Ấn được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025 và giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Phạm Đức Ấn (55 tuổi), quê Nghệ An, có trình độ Cao cấp lý luận chính trị, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Luật kinh tế, Cử nhân Ngân hàng - Tài chính. Ông có gần 30 năm công tác trong ngành ngân hàng, chủ yếu tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank). Tháng 12/2024, ông được điều động tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 10/12/2024, ông Ấn được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Chiều cùng ngày, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Bộ Chính trị quyết định chỉ định ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại buổi lễ, ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trao quyết định và giao nhiệm vụ cho tân Bí Thư Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết.

Trước đó, ngày 3/9, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ.