Ông Nguyễn Văn Nên nói về những ngày cống hiến, trăn trở vì TPHCM

Tại lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị sáng 25/8, ông Nguyễn Văn Nên thôi giữ chức Bí thư Thành ủy TPHCM và được phân công làm Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng. Đồng thời, Bộ Chính trị cũng phân công ông Nguyễn Văn Nên theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ TPHCM cho đến Đại hội XIV của Đảng.

Phát biểu nhận quyết định, ông Nguyễn Văn Nên đã chia sẻ về giai đoạn đầy gian nan, thử thách vừa qua của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM. Theo ông, thành phố đã đi qua những thách thức đó với tinh thần đoàn kết, tình dân tộc, nghĩa đồng bào.

Ông Nguyễn Văn Nên phát biểu tại lễ trao quyết định (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Nhắc lại quãng thời gian thành phố đi qua đại dịch Covid-19, ông Nguyễn Văn Nên cho biết, đó là quãng thời gian đầy cam go, khốc liệt, để lại nhiều cảm xúc sâu đậm. Trong giai đoạn đó, thành phố đã chứng kiến nhiều nghĩa cử cao đẹp của đồng bào, chiến sĩ từng đồng cam cộng khổ, nhường cơm sẻ áo, nắm chặt tay nhau.

"Có những khoảnh khắc trong đời người chúng ta không thể nào quên, không phải vì sự huy hoàng, mà vì sự lặng lẽ đã làm lay động lòng người. Tôi ở đây không phải để nói lời chia tay, mà để nói những lời tri ân sâu nặng tới đồng bào, đồng chí", ông Nguyễn Văn Nên xúc động.

Ngoài đại dịch Covid-19, nhiệm kỳ vừa qua, thành phố cũng chịu tác động bởi các vấn đề bên ngoài, biến động bên trong, những vấn đề cũ cần xử lý dứt khoát và cùng cả nước thực hiện cuộc đổi mới mang tính cách mạng. Theo ông Nguyễn Văn Nên, qua những khó khăn, thử thách đó, sức mạnh phi thường của hệ thống chính trị và nhân dân thành phố càng được thể hiện rõ nét.

Ông Nguyễn Văn Nên chụp hình lưu niệm với các đại biểu tại lễ trao quyết định (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Quãng thời gian đó, TPHCM đã xuất hiện những con người bình dị mà cao cả, lặng lẽ, khiêm nhường, nhưng tâm huyết, quả cảm; thấy được những con người sống giản dị, mộc mạc, nhưng bao dung, đầy nghĩa tình.

"Được sống, cống hiến, trăn trở từng ngày, đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và phục vụ nhân dân là cơ hội tôi mãi khắc ghi. Dù đã nỗ lực hết mình, tôi vẫn còn nhiều điều chưa làm được, nhiều việc còn dở dang, và có những việc chưa thật sự hài lòng", ông Nguyễn Văn Nên nhìn nhận.

Theo ông Nguyễn Văn Nên, TPHCM đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp theo đúng thời gian quy định. Văn kiện, phương án nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I đã được Bộ Chính trị thông qua và đang được hoàn thiện.

Các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu của TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành. Thành phố mới sau sáp nhập được sắp xếp, vận hành đồng bộ, suôn sẻ, những khó khăn, vướng mắc đã được nhận diện và đang tập trung tháo gỡ.

"Tôi tin tưởng và chúc Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I sẽ thành công tốt đẹp, chúc Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành trọng trách nhiệm kỳ 2025-2030, chúc TPHCM tiếp tục phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, phát triển nhanh hơn, bền vững hơn trong thời gian tới, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của cả nước", ông Nguyễn Văn Nên gửi gắm.