Ô tô 7 chỗ bốc cháy trong Khu Công nghệ cao TPHCM

Chiều 27/8, cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy ô tô 7 chỗ tại Khu Công nghệ cao TPHCM.

Hơn 13h cùng ngày, tài xế lái ô tô 7 chỗ biển số 72A-116.xx chạy trên đường D1, Khu Công nghệ cao TPHCM, theo hướng Xa lộ Hà Nội đi đường Võ Chí Công. Khi đến đoạn qua phường Tăng Nhơn Phú, phương tiện này bất ngờ bốc cháy.

Phần đầu ô tô 7 chỗ bị cháy rụi (Ảnh: Hoàng Hướng).

Chia sẻ với với phóng viên Dân trí, anh H. (tài xế ô tô) cho biết, anh vừa mua xe được 3 tháng, xe này là xe đời cũ. Trưa nay, trong lúc anh lái xe lên công ty thì xảy ra sự cố.

"Lúc đó, tôi thấy khói bốc lên trong cabin nên nhanh chóng rời khỏi xe. Khi vừa xuống xe, ngọn lửa đã bùng lên ở phía trước", anh H. nói.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07), Công an TPHCM đã điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Đám cháy được dập tắt ngay sau đó.

Tại hiện trường, phần đầu ô tô bị cháy rụi, thân xe và buồng lái không bị ảnh hưởng.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan công an điều tra.