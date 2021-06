Nửa tấn cá sắp thu hoạch chết nổi trắng ao, nghi bị đầu độc

Dân trí Sáng sớm ra ao cho cá ăn, ông Hảo tá hỏa phát hiện ao cá của mình bị chết trắng không còn một con.

Đã 3 ngày trôi qua, gia đình ông Nguyễn Thế Hảo, bà Phạm Thị Minh (SN 1960, ở xã Quang Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) đang hết sức hoang mang trước việc nửa tấn cá đã đến kỳ thu hoạch của mình bỗng nhiên chết bất thường, gây thiệt hại hàng chục triệu đồng.

Ông Nguyễn Thế Hảo cho biết: "Gia đình tôi vay mượn vốn rồi mua cá giống về thả tại ao nhà rộng hơn 2.000 m2. Các loại cá chủ yếu là cá trắm đen, cá chép và cá mè. Đến sáng ngày 18/6, tôi ra cho cá ăn thì phát hiện cá chết trắng ao".

Ao gia đình ông Hảo nuôi khoảng nửa tấn cá nhưng chỉ sau một đêm bỗng nhiên chết sạch không còn một con.

"Tính bình quân, nửa tấn cá sẽ cho thu hoạch từ 20-30 triệu đồng. Gia đình tôi rất khó khăn, trong cuộc sống hàng ngày không mâu thuẫn với ai", ông Hảo cho biết thêm.

Theo anh Nguyễn Thế Hưng (con trai ông Hảo), khi phát hiện cá chết trắng dưới ao, gia đình anh vớt lên bờ nhưng không dám cho gia súc, gia cầm ăn vì sợ nhiễm độc. Cá chết trung bình có trọng lượng từ 2-4 kg, còn khoảng 10-15 ngày nữa là bước vào kỳ thu hoạch.

Cá chết chủ yếu từ 2-4 kg, chuẩn bị thu hoạch.

Trao đổi với phóng viên về sự việc trên, ông Phạm Văn Sinh - Trưởng Công an xã Quang Thành, huyện Yên Thành cho biết, sau khi nhận được tin báo của gia đình ông Hảo, công an đã cho người xuống kiểm tra. Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân cá chết là do bị nhiễm chất độc nặng.

"Nhận định ban đầu nghi ao bị nhiễm chất độc nặng. Hiện tại chúng tôi đang phối hợp với gia đình tháo nước ao để kiểm tra dưới đáy có tang vật hay không. Bên cạnh đó sẽ lấy mẫu nước đi xét nghiệm để làm rõ nguyên nhân ban đầu", ông Sinh cho biết thêm.

Nguyễn Tú