Nữ sinh viên tử vong sau cú va chạm liên hoàn

Chiều 7/8, lãnh đạo xã Chân Mây - Lăng Cô, thành phố Huế, cho biết các cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra trên quốc lộ 1A khiến một người tử vong.

Lúc 10h18 cùng ngày, anh D.M.G. (SN 2005, trú tại xã Hoàn Lão, tỉnh Quảng Trị), sinh viên năm 3 Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng, điều khiển xe máy mang biển số 73AF-090.xx lưu thông trên quốc lộ 1A hướng Nam - Bắc, chở theo chị P.T.T.N (SN 2005, trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng), sinh viên năm 2 cùng trường.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh viên tử vong tại chỗ (Ảnh: Người dân cung cấp).

Khi đến Km875, đoạn qua địa bàn xã Chân Mây - Lăng Cô, một xe máy chở hàng (chưa rõ biển số và người điều khiển) chạy cùng chiều bất ngờ chuyển làn khiến anh G. không kịp xử lý dẫn đến va chạm. Hai sinh viên ngã ra đường.

Cùng lúc này, ô tô đầu kéo mang biển số 98H-076.xx kéo theo rơ móc 98RM-034.xx, do tài xế V.V.H.S. (SN 1985, trú tại xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) điều khiển, chạy từ phía sau đi đến, không kịp tránh đã tông vào hai sinh viên.

Hậu quả vụ tai nạn khiến chị N. tử vong tại chỗ, anh G. bị thương, xe máy hư hỏng.

Trong khi đó, người lái xe máy chở hàng đã điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường.

Kết quả kiểm tra nhanh, các tài xế không vi phạm nồng độ cồn và âm tính với ma túy.