Nữ sinh Phú Yên 2 tuần bị giam lỏng tại Campuchia

Nữ sinh Việt bị giam lỏng ở Campuchia

Ngày 21/6, ông Nguyễn Văn H. - cha của nữ sinh N.T.T.N. vô cùng vui mừng khi được đón được con gái bình an vô sự trở về nhà sau 2 tuần mất tích.

"Cháu N. về nhà rất khỏe mạnh, không bị trầy xước gì, gia đình rất vui mừng" - ông H. nói.

Theo ông Phan Trần Vạn Huy - Chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu, cháu N. được lực lượng công an đưa từ TPHCM về thị xã Sông Cầu vào chiều 19/6.

Cháu N. (phải) được bàn giao về gia đình (Ảnh: C.A.).

Cha nữ sinh N. cho biết hiện con gái đã được gia đình đưa đi Quảng Bình "chơi vài hôm cho khuây khỏa".

Theo lời ông H., sau khi con gái ông về nhà, ông có hỏi con gái về "hành trình vượt biên" thì được cho biết không chỉ mình N. được dẫn sang Campuchia mà còn có nhiều bạn gái khác cùng đi.

"Nó nói có hai người đưa nó và 4, 5 đứa khác đi trên một xe ô tô, khi đến gần biên giới, cả nhóm đã di chuyển qua một đồng ruộng khá rộng để vượt biên qua Campuchia. Tại đây, N. bị giam lỏng chứ không phải làm việc gì cả và các đối tượng lạ mặt khống chế yêu cầu N. phải thực hiện theo sự hướng dẫn nếu không sẽ bị đánh đập" - ông H. kể.

Ông H. cho rằng sau khi Công an TPHCM vào cuộc hỗ trợ tìm kiếm cháu N. cùng sự lên tiếng của các cơ quan báo chí, N. mới may mắn được thả ra.

"Thấy N. mất tích, tôi báo ngay cho Công an TPHCM nhờ hỗ trợ và nhờ báo chí lên tiếng chứ nếu im lặng thì có thể không tìm ra N." - cha nữ sinh này chia sẻ.

Có gia đình đóng gần 70 triệu để chuộc con

Ngày 21/6, Công an tỉnh Phú Yên cho biết từ đầu năm đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh đã tiếp nhận, xác minh 6 vụ với 6 người dân trong tỉnh bị dụ dỗ, lôi kéo sang Campuchia làm việc với mức lương cao, sau đó mất tích. Trong đó, thị xã Sông Cầu 2 trường hợp, huyện Tuy An 2 trường hợp, huyện Tây Hòa và TP Tuy Hòa mỗi địa phương một trường hợp.

Theo Công an Phú Yên, ngoài N. còn có 5 trường hợp bị lừa sang Campuchia làm "việc nhẹ lương cao" rồi mất tích.

Công an Phú Yên cho biết đến nay cả 6 trường hợp trên đều đã về lại địa phương. Trong đó có một trường hợp gia đình đã đóng 69 triệu đồng cho một đối tượng người Việt Nam thông qua tài khoản ngân hàng; 3 trường hợp tự về; một trường hợp được cơ quan chức năng đưa về nhà và một trường hợp đặc biệt được lực lượng của Campuchia giải cứu và bàn giao cho cơ quan chức năng của Việt Nam đưa về gia đình.

"Thủ đoạn của các đối tượng là thông qua mạng xã hội dụ dỗ, lôi kéo các nạn nhân sang nước ngoài (chủ yếu là sang Campuchia) làm việc với mức lương, "hoa hồng" cao (từ 800-1.000USD/tháng); sau khi các đối tượng này đưa được người qua biên giới thì chúng sẽ xóa tài khoản mạng xã hội, do vậy người bị hại không biết được tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại về nhóm đối tượng này", Công an Phú Yên thông tin về thủ đoạn của các đối tượng.

Công an Phú Yên đề nghị người dân khi có nhu cầu ra nước ngoài lao động, tìm việc làm nên chủ động nghiên cứu các văn bản pháp luật có liên quan hoặc liên hệ với các cơ quan chức năng, như Phòng LĐ-TB&XH; Sở LĐ-TB&XH; Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an tỉnh; Công an các huyện, thị xã, thành phố hoặc Công an các xã, phường, thị trấn để được hướng dẫn thực hiện các thủ tục xuất cảnh theo quy định, tránh bị các đối tượng xấu dụ dỗ xuất cảnh trái phép.

Trường hợp phát hiện tổ chức, cá nhân có hoạt động lôi kéo người khác xuất cảnh trái phép, cần báo ngay cho các cơ quan chức năng để hướng dẫn, xử lý.