Nữ sĩ quan công an hàm đại tá được kéo dài 5 năm công tác

Nội dung này được đề cập trong Tờ trình Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân, được Chính phủ gửi tới Quốc hội.

Một số vấn đề vướng mắc, bất cập phát sinh sau hơn 4 năm Luật Công an nhân dân có hiệu lực đã được Chính phủ chỉ ra, cho thấy sự cần thiết sửa đổi, bổ sung phù hợp thực tiễn.

Tăng hạn tuổi phục vụ của sĩ quan công an

Liên quan hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân công an, do Bộ luật Lao động năm 2019 đã nâng tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường nên cũng cần sửa đổi quy định hiện hành về hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân công an cho phù hợp.

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân quy định tăng hạn tuổi phục vụ với sĩ quan công an (Ảnh minh họa: Báo CAND).

Hạn tuổi phục vụ của sĩ quan, hạ sĩ quan CAND lần này được sửa đổi theo hướng: Bổ sung quy định và tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất của công nhân công an (nam tăng 2 tuổi, nữ tăng 5 tuổi); tăng 2 tuổi của sĩ quan, hạ sĩ quan.

Riêng nữ sĩ quan có cấp bậc hàm Đại tá tăng 5 tuổi, nữ sĩ quan có cấp bậc hàm Thượng tá tăng 3 tuổi; nữ sĩ quan cấp tướng vẫn giữ nguyên 60 tuổi như hiện hành.

Thời gian tăng tuổi theo lộ trình: Mỗi năm tăng 3 tháng đối với nam và 4 tháng đối với nữ. Riêng sĩ quan, hạ sĩ quan có hạn tuổi phục vụ cao nhất dưới 60 tuổi đối với nam, dưới 55 tuổi đối với nữ thì tăng ngay 2 tuổi, không theo lộ trình nêu trên.

Dự thảo Luật đề nghị giao Chính phủ quy định cụ thể lộ trình tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân công an cho phù hợp với quy định của Bộ luật Lao động.

Theo lý giải của Chính phủ, việc đề nghị tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất đối sĩ quan, hạ sĩ quan theo các mức như trên vừa bảo đảm phù hợp với quy định về tăng tuổi nghỉ hưu của Bộ luật Lao động năm 2019, vừa phù hợp với thực tiễn chiến đấu, công tác của lực lượng CAND.

Đặc biệt, với cán bộ trực tiếp chiến đấu đòi hỏi phải có sức khỏe tốt để tác chiến trong mọi môi trường, điều kiện, hoàn cảnh thì cần tiếp tục áp dụng hạn tuổi phục vụ cao nhất thấp hơn tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện bình thường và cơ bản tương đương với tuổi nghỉ hưu của người làm công việc nặng nhọc, nguy hiểm, độc hại.

Ngoài ra, dự thảo Luật bổ sung quy định kéo dài hạn tuổi phục vụ cao nhất đối với sĩ quan CAND trong trường hợp đặc biệt.

Chính phủ cho rằng hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan CAND ngoài việc thực hiện theo quy định chung của Luật CAND, trong một số trường hợp đặc biệt còn thực hiện theo quy định của Đảng, Nhà nước như tuổi nghỉ hưu của sĩ quan CAND là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội...

Tuy nhiên, Luật CAND năm 2018 chưa quy định cụ thể về kéo dài hạn tuổi đối với các trường hợp này nên chưa bảo đảm thống nhất, đồng bộ với các quy định của Đảng, Nhà nước và yêu cầu thực tiễn.

Vì vậy, việc bổ sung quy định kéo dài hạn tuổi phục vụ trong các trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định là cần thiết và phù hợp.

Chủ tịch nước quyết định việc thăng hàm cấp tướng trước thời hạn

Về thăng cấp bậc hàm cấp tướng trước thời hạn đối với sĩ quan Công an nhân dân có thành tích đặc biệt xuất sắc đạt được trong chiến đấu và công tác, theo Chính phủ, dù đã được quy định trong Luật Công an nhân dân năm 2018 nhưng chưa cụ thể nên việc áp dụng còn khó khăn, bất cập.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm thừa ủy quyền Thủ tướng ký tờ trình Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân, để gửi tới Quốc hội (Ảnh: Phạm Thắng).

Luật CAND hiện hành quy định: "Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ CAND lập thành tích đặc biệt xuất sắc trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm… mà cấp bậc hàm hiện tại thấp hơn cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ đang đảm nhiệm, thì được xét thăng cấp bậc hàm trước thời hạn". Chủ tịch nước quyết định việc thăng cấp bậc hàm trước thời hạn và thăng cấp bậc hàm vượt bậc đối với cấp bậc hàm cấp tướng.

Bộ Công an đã ban hành văn bản quy định cụ thể với cấp bậc hàm từ Đại tá trở xuống, nhưng với việc thăng cấp bậc hàm cấp tướng trước thời hạn, Luật CAND chưa quy định cụ thể tiêu chí, tiêu chuẩn nên khó triển khai.

Vì vậy, dự thảo luật lần này sửa đổi, bổ sung theo hướng quy định sĩ quan CAND được xét thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng phải còn ít nhất đủ 3 năm công tác. Trường hợp không đủ 3 năm công tác do Chủ tịch nước quyết định.

Dự thảo Luật cũng nêu rõ Chính phủ quy định cụ thể tiêu chí, tiêu chuẩn thăng cấp bậc hàm cấp tướng trước thời hạn đối với sĩ quan CAND có thành tích đặc biệt xuất sắc đạt được trong chiến đấu và công tác. Việc bổ sung nội dung này nhằm xác định cụ thể tiêu chí, tiêu chuẩn thành tích đặc biệt xuất sắc đạt được trong chiến đấu và công tác để làm căn cứ đề nghị Chủ tịch nước xem xét, quyết định thăng bậc hàm cấp tướng trước thời hạn.