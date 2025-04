Nữ đại tá 48 tuổi được giao quyền phụ trách Công an tỉnh Đồng Tháp

Ngày 29/4, Công an tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ công bố quyết định về công tác cán bộ.

Hội nghị đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc nghỉ chờ hưu đối với Đại tá Nguyễn Văn Hiểu, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Huỳnh Văn Hải, Phó Cục trưởng Cục tổ chức cán bộ trao quyết định đối với Đại tá Võ Thị Hoài Ngọc được giao quyền phụ trách Công an tỉnh Đồng Tháp (Ảnh: CTV).

Hội nghị đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc giao quyền cho Đại tá Võ Thị Hoài Ngọc, Phó Giám đốc phụ trách Công an tỉnh Đồng Tháp, thay Đại tá Nguyễn Văn Hiểu, cho đến khi có Giám đốc mới. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1/5.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Võ Thị Hoài Ngọc khẳng định sẽ cố gắng phấn đấu, nỗ lực nhiều hơn nữa, quyết tâm cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp đoàn kết, thống nhất trong triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Tháp.

Đại tá Võ Thị Hoài Ngọc, sinh năm 1977, trình độ thạc sĩ chuyên ngành điều tra trinh sát an ninh.

Trước khi được giao quyền phụ trách Công an tỉnh Đồng Tháp, Đại tá Võ Thị Hoài Ngọc đã trải qua các vị trí công tác từ Đội trưởng Đội tổng hợp Phòng An ninh điều tra; Phó trưởng phòng, Trưởng phòng Công tác chính trị; Trưởng Công an huyện Lấp Vò và là nữ Phó giám đốc Công an đầu tiên của vùng đất sen hồng.