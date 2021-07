Nữ công an Hưng Yên kết nối và lan tỏa văn hóa đọc

Dân trí Trong bối cảnh đầy khó khăn của cả nước, Công ty Sách Phúc Minh cùng Hội Phụ nữ Công an tỉnh Hưng Yên đã thực hiện hoạt động vô cùng nhân văn và ý nghĩa sâu sắc hướng tới cộng đồng

Hưởng ứng phong trào đọc sách do Bộ trưởng Bộ Công An phát động; Công ty Sách Phúc Minh đã cùng Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Công an tỉnh Hưng Yên chung tay triển khai chuỗi hoạt động Xây dựng điểm đọc và phát động toàn dân đọc sách trong Hành trình "MANG YÊU THƯƠNG GỬI THEO TỪNG TRANG SÁCH" nhằm mục đích hướng tới phát triển văn hóa đọc sâu rộng trong cộng đồng.

Tham gia vào hoạt động nhân văn và ý nghĩa sâu sắc này, Công ty sách Phúc Minh đã tài trợ hơn 100 đầu sách tương đương hơn 1,5 tỷ đồng giá trị hiện vật. Tiêu biểu là các đầu sách văn học, lịch sử, văn hóa…cho các độ tuổi từ mầm non, thiếu niên, thanh niên, người cao tuổi...

Ngày 23/6, Công ty sách Phúc Minh đã cùng Hội Phụ nữ Công an thành phố Hưng Yên phối hợp tổ chức sự kiện Trao tặng tại ba điểm trên địa bàn tỉnh là: Hội Liên hiệp Phụ Nữ thành phố Hưng Yên; Trung tâm Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Hưng Yên và Thư viện sách thành phố Hưng Yên.

Đồng hành cùng Chương trình có sự hiện diện của Trung tá Nguyễn Thị Sang, chủ tịch Hội Phụ nữ Công an thành phố Hưng Yên; Thượng tá Nguyễn Thị Lan, phó trưởng phòng công tác Đảng và công tác chính trị Công an thành phố Hưng Yên cùng ông Vũ Văn Kiên, P.GĐ Công ty sách Phúc Minh đã mang đến những chia sẻ giá trị và những mong ước rằng yêu thương theo từng trang sách sẽ được trao đến đúng tay những "trái tim yêu sách".

Tại chương trình, Trung tá Nguyễn Thị Sang đã nhấn mạnh về vai trò của việc đọc sách trong việc phòng và đẩy lùi tệ nạn cho trẻ trong thời đại công nghệ 4.0 hiện nay, đặc biệt là trong thời gian dịch covid-19 đang diễn ra.

Bà cho biết: "Chương trình hoạt động trao tặng sách cho các tủ sách, thư viện trên địa bàn tỉnh Hưng Yên được bắt đầu triển khai tại thành phố với Trung tâm văn hóa thành phố Hưng Yên, trong thời gian cả nước nói chung và tỉnh Hưng Yên nói riêng đang tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ chung tay phòng chống dịch Covid-19; Hội phụ nữ Công an tỉnh và Công ty sách Phúc Minh mong muốn các thư viện, phòng đọc, tủ sách tại các thôn- xã, phường và thư viện thành phố tích cực tuyên truyền để mọi người dân có thêm kênh tiếp cận, mượn sách về nhà đọc nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, khuyến khích và phục vụ tốt hơn nhu cầu nghiên cứu, học tập, đọc sách của mọi người dân trong thời gian "ở nhà là yêu nước" phòng dịch và cũng càng có ý nghĩa hơn khi trong thời gian các cháu học sinh nghỉ hè, ở nhà đọc sách, phát triển văn hóa đọc những cuốn sách truyền thống thay cho việc chỉ tập trung vào các loại hình trò chơi điện tử và mạng xã hội như hiện nay."

Cùng quan điểm với bà Nguyễn Thị Sang, ông Vũ Văn Kiên P.GĐ Công ty sách Phúc Minh cũng cho rằng, đọc sách là một trong những phương pháp tối ưu và đem lại hiệu quả cao giúp trẻ tránh xa các thiết bị công nghệ điện tử. Ngoài ra, ông Kiên còn chia sẻ về chuỗi hoạt động này như sau: "Văn hóa đọc tại Việt Nam đang có sự khởi sắc, tuy nhiên ý thức đọc sách của dân mình chưa cao. Nếu tính cứ mười người thì may ra có một người đọc sách thực sự. Con số đó còn thực tế đến mức đáng báo động, khi tỉ lệ đọc sách của người Việt là 0,8 cuốn/người/năm. Số ít những người quan tâm tới việc đọc sách lại rơi vào người cao tuổi, còn các bạn trẻ rất ít quan tâm tới việc đọc sách. Nguyên nhân của thực trạng này, phần vì người Việt Nam chưa hình thành được thói quen đọc sách; phần vì chúng ta chưa xây dựng được tủ sách theo đúng nghĩa…"

Thông qua những chia sẻ của đại diện ban lãnh đạo Công ty Sách Phúc Minh thì chuỗi hoạt động lần này, chính là một trong những chiến lược nhằm "phủ sách" tới mọi miền tổ quốc nhằm thúc đẩy, nâng cao văn hóa đọc toàn dân.

Thông qua sự kiện, Phuc Minh Books đã có dịp gặp gỡ và thúc đẩy văn hóa Đọc, có cơ hội xây dựng và phát triển thói quen đọc sách không chỉ cho các bạn nhỏ mà còn đến thanh thiếu niên cũng như người lớn; hướng mọi người đến việc mở mang nhận thức về lợi ích và tầm quan trọng của việc đọc sách. Bên cạnh đó, Phuc Minh Books vô cùng hạnh phúc khi đã góp phần xây dựng các thư viện sách, tạo không gian cho người yêu sách có thể giao lưu và lan tỏa giá trị của Sách tới toàn xã hội.

Trường Thịnh