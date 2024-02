Nồm ẩm ở miền Bắc tái diễn

Ngày 18/2, miền Bắc ấm lên rõ rệt hơn so với một ngày trước, khi nhiệt độ toàn khu vực tiếp tục tăng cao. Tại Hà Nội, mức nhiệt cao nhất lên đến 27-28 độ C, trong khi tối và đêm chỉ ở mức 19-21 độ C. Khu vực hửng nắng về trưa và chiều.

Cùng với chênh lệch nhiệt độ lớn giữa ngày và đêm, miền Bắc tiếp tục ghi nhận hiện tượng sương mù nhẹ vào sáng sớm và độ ẩm trong ngày ở mức cao trên 85%. Tình trạng nồm ẩm có thể quay trở lại, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Bản đồ dự báo cho thấy những ngày tới, Hà Nội có thể ghi nhận mức nhiệt gia tăng liên tục và đạt mức cao nhất 30-31 độ C, gây cảm giác oi nóng.

Cùng lúc, nắng nóng tiếp tục lan rộng khắp các tỉnh, thành phố Nam Bộ. Với nhiệt độ cao nhất ở nhiều nơi chạm ngưỡng 37 độ C, TPHCM và khu vực Đông Nam Bộ đang ở trong đợt nắng nóng gay gắt nhất kể từ đầu mùa khô.

Chất lượng không khí ở Hà Nội có thể suy giảm trong nhiều ngày tới khi không khí lạnh suy yếu, kèm theo hiện tượng nghịch nhiệt (Ảnh minh họa: Hữu Nghị).

Dự báo thời tiết ngày 18/2 tại các vùng trên cả nước:

- Hà Nội: Mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm sương mù nhẹ. Trưa chiều giảm mây, trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C, cao nhất 25-27 độ C.

- Phía Tây Bắc Bộ: Mưa nhỏ, sáng sớm sương mù nhẹ rải rác, hửng nắng về trưa và chiều. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, riêng Tây Bắc có nơi dưới 16 độ C; cao nhất 25-28 độ C, riêng Tây Bắc 29-31 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ: Mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm sương mù nhẹ, trời nắng về trưa và chiều. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C; cao nhất 24-27 độ C.

- Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Mưa vài nơi, sáng sớm sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C; cao nhất 26-29 độ C.

- Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất 29-32 độ C, phía nam có nơi trên 32 độ C.

- Tây Nguyên: Đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

- Nam Bộ: Ngày nắng nóng, Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 32-35 độ C; riêng miền Đông 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.