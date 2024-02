Thời tiết ngày 16/2: Miền Bắc giảm mưa, Nam Bộ nắng nóng

Ngày 16/2, miền Bắc duy trì trạng thái mưa nhỏ rải rác về đêm và sáng sớm, lượng giảm so với một ngày trước. Ảnh hưởng của không khí lạnh yếu, khu vực giảm nhiệt nhưng không rét đậm, duy trì mức thấp nhất ở đồng bằng 17-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C.

Tình trạng trên chỉ kéo dài đến hết hôm nay. Cuối tuần, Bắc Bộ tạnh ráo, nền nhiệt tăng mạnh và duy trì đến khoảng ngày 22/2, sau đó đón thêm đợt không khí lạnh mới.

Trong 10 ngày tới, thời tiết cả nước ít có sự biến động. Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, khu vực đang trong thời kỳ mùa khô nên thời tiết duy trì nắng ráo, nền nhiệt cao.

Trên biển, vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía tây của khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng cao 2-3m, biển động.

Toàn bộ tàu thuyền và hoạt động khác tại các vùng biển trên nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Miền Bắc giảm mưa nhưng duy trì thời tiết lạnh giá trong ngày 16/2 (Ảnh minh họa: Thành Đông).

Dự báo thời tiết ngày 16/2 tại các vùng trên cả nước:

- Hà Nội: Nhiều mây, mưa nhỏ rải rác về đêm và sáng. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C, cao nhất 21-23 độ C.

- Phía Tây Bắc Bộ: Mưa vài nơi, sáng sớm sương mù, hửng nắng về trưa và chiều. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, riêng Tây Bắc 13-16 độ C; cao nhất 22-25 độ C, riêng Tây Bắc có nơi trên 26 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ: Mưa nhỏ rải rác về đêm và sáng, sau mưa vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 15 độ C; cao nhất 20-23 độ C.

- Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Mưa rào rải rác về đêm và sáng. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C; cao nhất phía bắc 22-25 độ C, phía nam 26-29 độ C.

- Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất phía bắc 26-29 độ C, phía nam 29-32 độ C.

- Tây Nguyên: Đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

- Nam Bộ: Đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 32-35 độ C, riêng miền đông có nơi trên 35 độ C.