Những khu vực nào bị ảnh hưởng bởi cơn bão dự kiến sắp hình thành?

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết rạng sáng 29/8, tâm áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 300km về phía Đông Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61km/giờ), giật cấp 9 và di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 10km/h.

Dự báo khoảng 1h ngày 30/8, áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão (cơn bão số 6) với cường độ mạnh cấp 8, giật cấp 10 và hoạt động trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực đặc khu Hoàng Sa.

Thời điểm trên, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), phía Bắc khu vực giữa Biển Đông, vùng biển ngoài khơi từ Nghệ An đến Huế bị ảnh hưởng.

Theo dự báo, bão sau đó đi sâu vào vùng biển và đất liền các tỉnh miền Trung rồi suy yếu dần. Khu vực bị ảnh hưởng trực tiếp gồm các tỉnh từ Nghệ An đến Huế.

Các tỉnh từ Nghệ An đến Huế khả năng bị ảnh hưởng bởi cơn bão sắp hình thành (Ảnh: NCHMF).

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới (sau khả năng mạnh lên thành bão), khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) và vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng cao 3-5m, biển động mạnh.

Từ đêm 29/8, vùng biển từ Nghệ An đến Huế gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng cao 3-5m, biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Ngày và đêm 30/8, vùng biển phía Tây Bắc Biển Đông (bao gồm Hoàng Sa) và vùng biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có gió cấp 6-7, vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới đi qua cấp 8, giật cấp 9-10; biển động mạnh; sóng cao 3-5,0m.

Bắc Vịnh Bắc Bộ có gió cấp 6, giật cấp 8. Vùng biển từ Khánh Hòa đến TPHCM có gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7-8. Khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm Trường Sa) có gió Tây Nam cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Trên đất liền, từ chiều tối và đêm 29/8 đến ngày 31/8, khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm, có nơi trên 350mm.

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, tổng lượng mưa từ chiều tối và đêm 29/8 đến ngày 31/8, khu vực Bắc Bộ và Đà Nẵng phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 400mm; trọng tâm mưa từ Thanh Hóa đến Huế phổ biến 150-350mm, cục bộ có nơi trên 600mm.