Những chuyến tàu đặc biệt đưa gần 3.000 người hồi hương

Dân trí Ngày 9/10, 2 trong 4 chuyến tàu đặc biệt đã về đến các ga của tỉnh Quảng Bình, đưa gần 1.200 công dân hồi hương. Hiện 2 chuyến tàu còn lại cũng đã khởi hành từ TPHCM.

Vào lúc 12h ngày 9/10, chuyến tàu SE16 đã về đến Quảng Bình, đưa hơn 700 công dân từ TPHCM và các tỉnh phía Nam về quê. Đây là một trong 4 chuyến tàu mà tỉnh Quảng Bình đã bố trí để đưa gần 3.000 người hồi hương.

Đoàn tàu SE16 về đến ga Đồng Hới (Ảnh: Tiến Thành).

Dự kiến sau SE16 thì chuyến SE18 cũng sẽ về đến Quảng Bình vào chiều cùng ngày. Trong khi đó tại TPHCM, vào thời điểm hiện tại, 2 chuyến tàu còn lại cũng đã rời Ga Sài Gòn để hướng về Quảng Bình.

Các công dân được đón trở về quê trong đợt này gồm: Phụ nữ mang thai, phụ nữ nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi, người già và học sinh tỉnh Quảng Bình đi thăm người thân bị mắc kẹt chưa thể trở về.

Đây là những chuyến tàu nhằm đáp ứng nhu cầu trở về quê của người dân Quảng Bình đang lưu trú tại TPHCM và các tỉnh phía Nam, đồng thời chia sẻ, giảm bớt khó khăn cho tỉnh bạn trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và đảm bảo an sinh xã hội.

Tỉnh Quảng Bình cũng đã bố trí tổ công tác vào TPHCM đón và đưa các công dân về quê một cách chu đáo, đảm bảo an toàn. Số đông hành khách là phụ nữ mang thai, nuôi con nhỏ, người già… nên các y bác sĩ cũng được bố trí đầy đủ, bảo đảm công tác chăm sóc sức khỏe cho bà con suốt hành trình.

Cháu bé sơ sinh vừa chào đời trên chuyến tàu đặc biệt đón công dân về quê (Ảnh: N.M).

Trên chuyến tàu SE16 cũng đã xảy ra sự việc hy hữu khi một nữ sản phụ chuyển dạ và sinh con ngay trên tàu khi về đến địa phận Phú Yên. Bên cạnh đó cũng có một sản phụ khác cũng vỡ nước ối khi về đến địa phận tỉnh Quảng Ngãi và phải dừng tàu để đưa sản phụ này vào Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh Quảng Ngãi để sinh mổ.

Là một trong những công dân được đón về quê trong đợt này, bà Lê Thị Quý Tòng (SN 1964), trú xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh không giấu được niềm vui. Vào tháng 6 vừa qua, bà Tòng vào Đồng Nai chăm cháu, thế nhưng vì dịch Covid-19 nên không thể trở về như dự định ban đầu.

"Với các công dân may mắn được trở về lần này, chúng tôi vô cùng cảm ơn sự quan tâm của tỉnh nhà. Nếu không có những chuyến tàu "ấm tình quê hương" này thì chắc chắn chúng tôi sẽ còn phải ở lại lâu hơn nữa. Về đến Quảng Bình, mọi người trên tàu đều vỡ òa, xúc động lắm" - bà Tòng chia sẻ.

Công dân được đón về đợt này là phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ, học sinh và người già (Ảnh: Tiến Thành).

Ngay sau khi tàu về đến các ga tại Quảng Bình, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh này chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai phương án đón công dân an toàn và tuân thủ nghiêm quy định phòng, chống dịch. Sở Giao thông vận tải Quảng Bình cũng đã bố trí gần 100 phương tiện có mặt tại 5 ga để trung chuyển bà con về các khu cách ly.

Ngành y tế Quảng Bình cũng đã phối hợp kiểm tra, sàng lọc, phân loại, bảo đảm ngăn ngừa nguy cơ dịch bệnh Covid-19. Công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông được đảm bảo để hành trình về nhà của bà con được thông suốt, an toàn.

Ngay sau khi về đến Quảng Bình, các công dân đã được bố trí xe để đón về thực hiện cách ly tại các địa phương (Ảnh: Tiến Thành).

Theo ông Hồ An Phong - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, sau khi bố trí bà con về theo từng xã, phường đảm bảo công tác cách ly phòng, chống dịch, tỉnh này cũng sẽ lên phương án giúp các lao động sớm có công ăn việc làm để ổn định đời sống.

Thời gian tới, tỉnh Quảng Bình sẽ tiếp tục rà soát và nghiên cứu thêm phương án, để có thể hỗ trợ người dân về quê, tránh tình trạng người dân tự phát di chuyển bằng xe máy đường dài, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho chính bà con và công tác phòng, chống dịch Covid-19.

