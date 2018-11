Những chuyện ngoài hồ sơ chuyên án đánh bạc nghìn tỷ xuyên quốc gia

Ngày 12-11, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Phú Thọ sẽ mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án đánh bạc nghìn tỷ xuyên quốc gia. Đây là vụ án đặc biệt lớn khi kết quả điều tra giai đoạn I đã xác định trong đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet ngoài đối tượng chủ mưu đã hình thành 25 đại lý cấp 1, 5.877 đại lý cấp 2 và hơn 42.956.718 tài khoản dùng để đánh bạc, tương đương khoảng 14 triệu người tham gia đánh bạc.

Đặc biệt, số tiền thu lợi bất chính lên tới hơn 9.853 tỷ đồng. Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) đã thu giữ, kê biên 1.832 tỷ đồng và 9 ô tô các loại. Đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 105 bị can về 7 tội danh, gồm: “Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc”, “Mua bán trái phép hóa đơn”, “Rửa tiền”, “Đưa hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Khởi đầu một chuyên án

Chuyện bắt đầu từ năm 2017, qua công tác nghiệp vụ, Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện một đường dây đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet có tên gọi Rikvip sau đổi sang Tip.Club có số người tham gia rất lớn, hoạt động trên phạm vi toàn quốc.

Trong đường dây này, đối tượng “tổ chức đánh bạc” đã lợi dụng mạng Internet để thực hiện hành vi phạm tội. Thủ đoạn hoạt động rất tinh vi như: Lập các phần mềm game bài trái phép trên mạng Internet theo mô hình game bài đổi thưởng, đưa vào game bài 42 hình thức đánh bạc truyền thống (Tiến lên, Tá lả, Tiến lên miền nam, Tài - xỉu, Xóc đĩa, Bầu cua...); thuê đặt máy chủ ở nhiều nơi khác nhau, kể cả thuê đặt máy chủ ảo, máy chủ ở nước ngoài, đứng dưới danh nghĩa nhiều công ty, thường xuyên thay đổi pháp nhân đăng ký, thay đổi địa điểm đăng ký; lắp đặt các đường truyền vật lý phức tạp, chạy theo nhiều đường dẫn, có hệ thống lưu trữ riêng. Điều khiển, vận hành máy chủ từ xa, khi bị phát hiện thì điều khiển từ xa xóa toàn bộ dữ liệu lưu trữ…

Các điều tra viên khám xét trụ sở Công ty CNC.

Trong khi đang thu thập tài liệu, ngày 17-5-2017, Công an tỉnh Phú Thọ nhận đơn trình báo của chị Võ Minh Phương (trú tại phường Nông Trang, TP Việt Trì, Phú Thọ) về việc bị đối tượng sử dụng mạng facebook lừa đảo chiếm đoạt 110 thẻ cào ĐTDĐ trị giá 55 triệu đồng.

Từ đơn trình báo, Phòng ANĐT phối hợp với Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ đã xác minh, phát hiện đối tượng sử dụng thẻ cào điện thoại nạp vào các tài khoản của cổng game bài đổi thưởng Tip.Club để đánh bạc trực tuyến.

Ngày 19-7-2017, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố vụ án “Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, sử dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm sớm tìm ra đối tượng lừa đảo qua mạng Internet.

Ngày 23-7-2017, Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ ký Quyết định số 367/QĐ xác lập chuyên án tập trung lực lượng, biện pháp để điều tra, xác minh, làm rõ đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet bằng hình thức game bài Tip.Club.

Ngày 26-7-2017, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ ra lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối tượng Lê Văn Huy (trú tại Khu phố 5, phường 3, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) là đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị Võ Minh Phương; đồng thời khởi tố bị can đối với Lê Văn Huy về tội “Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Quá trình đấu tranh, Huy khai nhận đã dùng toàn bộ số tiền lừa đảo trên để đánh bạc trên mạng Internet bằng hình thức game bài Tip.Club.

Trước tình hình trên, Công an tỉnh Phú Thọ đã trực tiếp báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Thứ trưởng Lê Quý Vương về hoạt động “tổ chức đánh bạc”, “đánh bạc” trực tuyến trên mạng Internet mà Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện.

Ngày 1-9-2017, Bộ Công an đã quyết định bổ sung Đại tá Đỗ Văn Hoành, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ vào thành viên Ban chuyên án được Bộ Công an xác lập ngày 27-5-2017 do Bộ trưởng Tô Lâm làm Trưởng Ban chỉ đạo; Thứ trưởng Lê Quý Vương làm Phó trưởng Ban chỉ đạo, Trưởng Ban chuyên án và giao Cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp Cục An ninh mạng - Bộ Công an tiến hành điều tra vụ án “đánh bạc”, “tổ chức đánh bạc” trên mạng Internet theo quy định của pháp luật; đưa vụ án vào diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng chỉ đạo.

Cuộc truy lùng theo “bóng chim tăm cá”

Sau khi được lãnh đạo Bộ Công an và Ban Giám đốc Công an tỉnh giao thực hiện nhiệm vụ đấu tranh chuyên án, Phòng ANĐT Công an Phú Thọ đã đề xuất Ban Chuyên án ra quyết định trưng dụng các điều tra viên (ĐTV) và cán bộ điều tra thuộc 20 đơn vị nghiệp vụ trong Công an tỉnh thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, 100% cán bộ chiến sĩ (CBCS) của Phòng ANĐT tham gia thực hiện.

Kiểm đếm số tiền thu được của Phan Sào Nam.

Nhắc lại những ngày làm án, Trung tá Lã Ngọc Đức, Trưởng phòng ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ, cho biết: Vào thời điểm đó, chưa có đơn vị, địa phương nào tổ chức đấu tranh triệt phá hoạt động “tổ chức đánh bạc”, “đánh bạc” trực tuyến trên mạng Internet bằng game bài đổi thưởng.

Để tìm ra hướng đột phá vụ án, các ĐTV đã phải nghiên cứu, đánh giá tài liệu trinh sát, kết quả điều tra, xác minh ban đầu về thủ đoạn hoạt động của đối tượng lừa đảo qua mạng, qua đó xác định trong thời gian từ năm 2014 đến 2017, hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến bằng hình thức xây dựng các sòng bài mô phỏng như thật trên mạng Internet để thu hút người tham gia đánh bạc diễn ra công khai, với hàng trăm trang Web đánh bạc, thu hút lượng người tham gia đánh bạc rất đông, mang lại doanh thu rất lớn cho các đối tượng tổ chức.

Trong đó, hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến thông qua cổng game bài RikVip/Tip.Club có doanh thu cao nhất, khoảng hơn 600 tỷ đồng/tháng. Nhưng do các đối tượng thuê đặt máy chủ ở nhiều nơi khác nhau, thuê đặt máy chủ ảo, máy chủ ở nước ngoài, đứng dưới danh nghĩa nhiều công ty, có hệ thống lưu trữ riêng, điều khiển, vận hành máy chủ từ xa, khi bị phát hiện thì điều khiển từ xa xóa toàn bộ dữ liệu lưu trữ…

Vì vậy, Ban chuyên án xác định hướng đột phá của vụ án là tiến hành điều tra, truy xét đối tượng lừa đảo đạt kết quả tốt thì sẽ có nhiều cơ hội để đột phá vào hệ thống tổ chức đánh bạc sử dụng công nghệ cao này.

Trên cơ sở lời khai của Nguyễn Văn Huy và các tài liệu điều tra thu thập được, ngày 29-8-2017, Cơ quan ANĐT đồng loạt thi hành quyết định khởi tố bị can, bắt bị can tạm giam và khám xét khẩn cấp nơi ở đối với 3 đại lý cấp 1 gồm: Tạ Quang Khoa (trú tại số 12, phố Khương Thượng, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Hà Nội); Lê Anh Dũng (trú tại phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) và Vũ Văn Dũng (trú tại phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) về hành vi “tổ chức đánh bạc” trực tuyến trên mạng Internet bằng game bài Rikvip với vai trò đồng phạm; thu giữ được dữ liệu điện tử chứng minh hành vi tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet của các đối tượng.

Sau khi bắt 3 đại lý cấp 1, phân tích các dữ liệu thu được, Ban chuyên án đã tìm ra ông chủ thực sự của đường dây cờ bạc này. Điều khiến các ĐTV bất ngờ là khi lên danh sách các đối tượng cầm đầu thấy có những nhân vật rất nổi tiếng trong giới công nghệ thông tin. Trong đó đối tượng chủ mưu, cầm đầu là Phan Sào Nam, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần VTC Truyền thông trực tuyến (Công ty VTC online); Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch Hội đồng thành viên; Lưu Thị Hồng, Tổng Giám đốc - Công ty TNHH Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (Công ty CNC); Hoàng Thành Trung - Phó Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt (Công ty Nam Việt).

Các đối tượng đã câu kết, hợp đồng với các nhà mạng lớn như Viettel, Vinaphone, Mobiphone… cho sử dụng thẻ cào viễn thông cho game bài đánh bạc; thành lập các cổng trung gian thanh toán điện tử; tổ chức 25 đại lý cấp 1 và 5.877 đại lý cấp 2 trên phạm vi toàn quốc; tổ chức hoạt động đánh bạc từ ngày 18-4-2015; lôi kéo được hàng triệu người tham gia đánh bạc với số tiền rất lớn.

Đồng thời phát hiện hệ thống máy chủ của game bài Rikvip/Tip.Club đặt tại tầng 12, tòa nhà Internet thuộc Công ty Dữ liệu VNPT - Tổng công ty Dịch vụ viễn thông thuộc Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam và Công ty Viettel.

Lợi nhuận từ đường dây đánh bạc.

Được lãnh đạo Bộ đồng ý, ngày 3-9-2017, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Cục An ninh mạng - Bộ Công an đồng loạt khám xét khẩn cấp tại Công ty CNC và Công ty Nam Việt.

Ngày 5-9-2017, Cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam đối với Nguyễn Văn Dương, Lưu Thị Hồng; ngày 6-9-2017 khởi tố bị can Hoàng Thành Trung về tội “tổ chức đánh bạc” với vai trò đồng phạm do có hành vi xây dựng, vận hành phần mềm game bài Rikvip/Tip.Club để “tổ chức đánh bạc” trên mạng Internet; ngày 12-9-2017 khởi tố bị can Phan Sào Nam về tội “tổ chức đánh bạc” với vai trò chủ mưu, cầm đầu.

Nhưng đối tượng đã bỏ trốn ra nước ngoài nên Cơ quan ANĐT đã ra quyết định truy nã và đề nghị Văn phòng Interpol tiến hành truy nã quốc tế đối với Phan Sào Nam. Kết quả ngày 27-10-2017, Phan Sào Nam đã từ Nê Pan về Việt Nam đầu thú tại Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ.

Kết quả đấu tranh đã chứng minh làm rõ:

Từ ngày 18-4-2015, Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet bằng hình thức game bài Rikvip; đến 1-9-2016, để tránh bị phát hiện, Nam và Dương đã thay thế game bài Rikvip sang game bài Tip.Club.

Dương đã ký hợp đồng với Lê Thị Lan Thanh (trú tại phường Văn Chương, quận Đống Đa, TP Hà Nội), là Giám đốc Công ty Giải trí số Việt Nam (Công ty GTS) vận hành cổng trung gian thanh toán cho game bài đánh bạc Tip.Club. Ngày 31-12-2017, Cơ quan điều tra khởi tố bị can và khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Lê Thị Lan Thanh về tội “tổ chức đánh bạc”.

Phan Sào Nam, Lưu Thị Hồng, Nguyễn Văn Dương, Phạm Tuấn Anh, Nguyễn Quốc Tuấn, Kim Thanh Thủy.

Đại tá Nguyễn Ngọc Vân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, khi Cơ quan ANĐT đã bắt giữ đồng loạt các đối tượng đại lý cấp 1 ở 3 miền Bắc, Trung, Nam thì các đối tượng cầm đầu vẫn cho rằng Cơ quan điều tra đang tập trung vào các đại lý có liên quan đến đối tượng lừa đảo. Vì vậy, các đối tượng cầm đầu ổ nhóm vẫn chỉ đạo cho hệ thống các đại lý còn lại hoạt động bình thường.

Vì thế sau này khi tổ chức bắt, khám xét nơi làm việc của các đối tượng “tổ chức đánh bạc”, “đánh bạc” trực tuyến trên mạng Internet là Công ty CNC, Công ty Nam Việt và Công ty VTC Online, thu giữ hệ thống máy chủ đặt tại Công ty Dữ liệu VNPT - Chi nhánh Tổng công ty Dịch vụ viễn thông một cách kịp thời; khiến các đối tượng bất ngờ, không kịp xóa thông tin dữ liệu điện tử trên hệ thống máy chủ.

Những điều day dứt sau vụ án

Đại tá Nguyễn Ngọc Vân cho biết, từ kết quả đấu tranh chuyên án đã phát hiện nhiều sơ hở, bất cập trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực quản lý, phát hành thẻ có mệnh giá và hoạt động chấp nhận thẻ có mệnh giá của các cổng trung gian thanh toán; quản lý hoạt động của các cổng trung gian thanh toán; quản lý cung cấp dịch vụ viễn thông, internet.

Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã báo cáo Bộ Công an đề xuất Chính phủ chỉ đạo Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Ngân hàng Nhà nước tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động phát hành thẻ cào và sử dụng thẻ cào làm phương tiện thanh toán của các nhà mạng viễn thông; tăng cường kiểm tra, giám sát đối với hoạt động trung gian thanh toán điện tử.

Đến nay, Bộ TT&TT đã có văn bản báo cáo đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định quản lý và kinh doanh thẻ thanh toán viễn thông; Ngân hàng Nhà nước đã báo cáo Chính phủ và các cơ quan có liên quan về việc sửa đổi bổ sung Nghị định 101, Nghị định 80, Thông tư 39 liên quan đến công tác quản lý phương tiện thanh toán; hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thanh toán điện tử cho phù hợp với tình hình mới.

Nhưng với những người trực tiếp làm án, vụ án này cũng để lại những điều day dứt khi trong số những bị can, có cả những người từng là sĩ quan cao cấp trong lực lượng Công an.

Ông Phan Văn Vĩnh đã thực hiện một loạt các hành vi vi phạm; tạo điều kiện, giúp sức cho bị can Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam thực hiện hành vi “Tổ chức đánh bạc”, “đánh bạc” vì lợi ích cá nhân và cục bộ cho đơn vị. Trong quá trình bị can Dương và đồng phạm thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet, mặc dù lãnh đạo Bộ Công an không đồng ý nhưng bị can Vĩnh vẫn tiếp tục chỉ đạo cấp dưới tham mưu, ký văn bản gửi Bộ Thông tin và truyền thông đề nghị Bộ TT&TT cấp giấy phép phê duyệt kịch bản các trò chơi đánh bạc của Công ty CNC.

Từ đó, đã giúp bị can Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam tổ chức đường dây đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet trong thời gian từ 18-4-2015 đến tháng 8-2017 với quy mô rất lớn, gây hệ lụy xấu cho xã hội.

Ông Nguyễn Thanh Hóa, trong thời gian được tổ chức phân công giữ chức vụ Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã chỉ đạo và trực tiếp tham mưu cho đồng chí Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát: Ký các Quyết định trái với các quyết định của Bộ Công an và ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an.

Khi Công ty CNC hoạt động tổ chức đánh bạc không ngăn chặn, xử lý mà còn tham mưu, ban hành các văn bản tạo điều kiện thuận lợi cho hành vi tổ chức đánh bạc, bao che không cho các phòng nghiệp vụ có chức năng phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao được xác minh, xử lý.

Không chấp hành ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu báo cáo về hoạt động của 2 game bài Rikvip.com và 23zdo.com để che giấu hành vi phạm tội của Công ty CNC. Từ đó, giúp cho Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet bằng game bài RikVip/Tip.Club công khai, thu lợi bất chính với số tiền lớn, gây bức xúc trong dư luận nhân dân.

Tuy nhiên, việc khởi tố, bắt tạm giam hai sĩ quan cao cấp cũng thể hiện quyết tâm đấu tranh với tội phạm, không có vùng cấm trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước và của lãnh đạo Bộ Công an.

