Xử vụ đánh bạc nghìn tỷ: Dẫn giải 85 bị cáo tại ngoại đến tòa như thế nào?

Ngày mai 12/11, TAND tỉnh Phú Thọ sẽ đưa vụ án “Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc; Mua bán trái phép hóa đơn; Rửa tiền; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” ra xét xử sơ thẩm.

Phòng xét xử vụ án "đánh bạc nghìn tỷ" rộng gần 1.000m2.

Vụ án trên có 92 bị cáo, trong đó có 85 bị cáo đang được tại ngoại và do địa phương quản lý. Theo ông Vũ Anh Tuấn - Phó Chánh án TAND tỉnh Phú Thọ, 85 bị cáo tại ngoại phân bố ở hầu khắp các tỉnh trên cả nước nên việc triệu tập các bị cáo này có phần khó khăn. Tuy nhiên, TAND tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan và đã có phương án cụ thể cho việc dẫn giải 85 bị cáo này.

"Chúng tôi đã tống đạt giấy triệu tập trực tiếp cho 85 bị cáo đang tại ngoại. TAND tỉnh Phú Thọ đã có phương án phối hợp với các lực lượng chức năng để tiến hành dẫn giải các bị cáo này đến tòa" - ông Tuấn nói.

Cũng liên quan đến nội dung trên, Đại tá Phùng Đức Quang - Phó giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ cho biết: Việc dẫn giải 85 bị cáo tại ngoại sẽ gặp nhiều khó khăn. Để đảm bảo các bị cáo có mặt đầy đủ tại phiên tòa tới đây, Công an tỉnh Phú Thọ đã có những báo cáo cụ thể lên Bộ Công an, cũng như phối hợp với các lực lượng chức năng ở nơi các bị cáo đang sinh sống để có biện pháp “cưỡng chế” nếu như bị cáo cố tình vắng mặt trong quá trình diễn ra phiên tòa.

Trước đó, theo bản kết luận điều tra số 829/ANĐT ngày 18/7/2018 của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ về vụ án trên, bị can Phan Sào Nam (cựu Chủ tịch HĐQT VTC online), Nguyễn Văn Dương (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC) và đồng phạm đã lợi dụng công nghệ cao, tổ chức 25 “đại lý cấp 1”, gần 6.000 “đại lý cấp 2” với gần 43 triệu tài khoản đăng ký tham gia đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài RikVip/Tip.Club, thu lời bất chính trên 9.800 tỷ đồng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Từ trái qua phải: Bị can Phan Văn Vĩnh, Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Thanh Hóa.

Cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh (cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát – Bộ Công an) và cựu thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa (cựu Cục trưởng Cục cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – C50 - Bộ Công an) bị cáo buộc “bảo kê” cho đường dây đánh bạc nói trên do Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam cầm đầu.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Phú Thọ, bị can Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo điểm a khoản 2 Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi năm 2017. Bị can Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam bị truy tố về tội "Tổ chức đánh bạc" và "Rửa tiền”.

Nguyễn Dương