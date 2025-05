Nhiều tỉnh phía Bắc mưa lớn, sạt lở, có nơi ngập ngang thân ô tô

Đêm 22, rạng sáng 23/5, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có mưa to, rất to, gây ngập úng ở nhiều khu vực. Mưa lớn đã gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, sinh hoạt, đi lại của người dân.

Theo báo cáo nhanh của cơ quan chức năng, trong sáng 23/5, tại TP Tuyên Quang, nhiều tuyến đường đã bị úng ngập cục bộ, gây ách tắc giao thông; khu vực bờ hồ Tân Quang xuất hiện cây bật gốc đe dọa đến an toàn người đi đường.

Nhiều khu vực, tuyến đường tại TP Tuyên Quang bị ngập sâu do mưa lớn sáng 23/5 (Ảnh: Báo Tuyên Quang).

Các khu vực như huyện Yên Sơn, Sơn Dương, Hàm Yên một số diện tích cây màu, ngô cũng đã bị ngập úng.

Đặc biệt, tại trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Xuân Lập (huyện Lâm Bình), một phần công trình phụ (nhà vệ sinh) đã bị sạt xuống suối. Rất may học sinh đã nghỉ từ trước đó 3 ngày nên không có thiệt hại về người. Nhà trường đã vận chuyển đồ dùng, thiết bị đến vị trí an toàn.

Tại Lào Cai, từ đêm 22/5 đến sáng 23/5, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to và mưa rất to. Mưa to kèm theo dông, lốc đã gây một số thiệt hại về hạ tầng giao thông và sản xuất nông nghiệp ở một số địa phương trong tỉnh.

Khu vực công trình phụ trường học bị sạt lở (Ảnh: Báo Tuyên Quang).

Theo thông tin nhanh của các huyện: Văn Bàn, Bảo Thắng, Bát Xát, thị xã Sa Pa và TP Lào Cai, mưa lũ đã làm ngập úng, sạt lở cục bộ tại các tuyến giao thông như: quốc lộ 4E, Tỉnh lộ 161 (TP Lào Cai đi huyện Bảo Thắng), quốc lộ 4D (TP Lào Cai đi thị xã Sa Pa), gây ách tắc giao thông trong sáng 23/5.

Tại TP Lào Cai, mưa lớn đã làm ngập úng cục bộ một số tuyến đường như Trần Hưng đạo kéo dài, Lê Thanh, Cầu Xum… gây ảnh hưởng đến giao thông đi lại của người dân.

Tại Yên Bái, trong sáng 23/5, mưa lớn đã gây ngập úng cục bộ ở một số địa bàn của TP Yên Bái như đường Lê Văn Tám, phương tiện không thể lưu thông; đường Nguyễn Thái Học (đoạn trước bến xe Yên Bái) cũng bị ngập úng nhẹ.

Theo Đài KTTV tỉnh Yên Bái, dự báo, từ 23/5 đến ngày 25/5, trên các sông suối trong tỉnh khả năng xuất hiện một đợt lũ, với biên độ lũ lên từ 2 đến 5m.

Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên sông Hồng, sông Ngòi Thia khả năng lên mức báo động 1; sông Ngòi Hút, sông Nậm Kim lên mức báo động 1 và trên báo động 1.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên các khu vực trong tỉnh như: Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn, Văn Yên, Trấn Yên, Lục Yên, Yên Bình, Thị xã Nghĩa Lộ, TP Yên Bái.