Miền Bắc mưa lớn đến hết tuần, nhiều tỉnh nguy cơ lũ quét, sạt lở

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết ngày 22/5, khu vực Bắc Bộ trời nắng, có nơi nắng nóng, đêm có mưa và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Theo dự báo, khu vực Trung Bộ những ngày tới trời nắng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm mưa rào, dông vài nơi.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ những ngày có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiều nơi ở miền Bắc những ngày tới có mưa to (Ảnh: Nguyễn Hải).

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho hay đợt mưa diện rộng ở miền Bắc kéo dài từ ngày 22 đến 25/5. Lượng mưa phổ biến từ 100-250mm, có nơi trên 350mm, có thể xuất hiện mưa cục bộ với cường suất lớn.

Theo ông Khiêm, lũ quét, sạt lở đất là nguy cơ thường trực nên cơ quan chức năng vẫn liên tục cảnh báo, đặc biệt là các tỉnh miền Bắc vừa trải qua một đợt mưa lớn nên tại các vùng đồi núi như Bắc Kạn, Lào Cai, Lai Châu, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang,…

Vị chuyên gia cảnh báo đất đá đã bão hòa nước nên nguy cơ trượt lở đất vẫn ở mức cao, người dân cần đề phòng với các hiện tượng trượt lở tránh gây thiệt hại về người và tài sản.

Ông Khiêm cũng lưu ý người dân cần đề phòng nguy cơ những ngày tới trên thượng nguồn sông Thao, sông Lô và một số sông nhỏ ở Bắc Bộ, Thanh Hóa có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên phổ biến từ 2-5m.

Ngoài ra, do mưa cường suất lớn xuất hiện ngày càng thường xuyên có thể gây ra ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp, theo ông Khiêm.

Dự báo thời tiết ngày 22/5 các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C; nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, riêng khu vực Tây Bắc 21-24 độ C, có nơi dưới 21 độ C; nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 36 độ C;

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C; nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, phía Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; nhiệt độ cao nhất phía Bắc 34-36 độ C, có nơi trên 37 độ C, phía Nam 32-35 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.