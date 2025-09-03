Nhiều tỉnh miền Tây diễn nghệ thuật, bắn pháo hoa mừng Quốc khánh

Tối 2/9, tại công viên Tây Đô, TP Cần Thơ tổ chức chương trình kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025).

Phát biểu tại chương trình, ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, đã nhấn mạnh thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám là kết tinh truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất trong hàng nghìn năm chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam, là thắng lợi của tinh thần yêu nước và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Văn nghệ chào mừng chương trình kỷ niệm tại Cần Thơ (Ảnh: Bảo Kỳ).

Cách đây 80 năm, ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

"Sự kiện trọng đại này là một mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước vẻ vang của dân tộc Việt Nam ta", ông Thanh nhấn mạnh.

Nối tiếp truyền thống yêu nước, kiên cường bất khuất của quê hương, với vị trí trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long, theo ông Đồng Văn Thanh, Cần Thơ có nhiều tiềm năng, lợi thế và bản sắc văn hóa miền sông nước, điều kiện thuận lợi trong phát triển kinh tế, kết nối giao thông và hội nhập quốc tế.

Cần Thơ bắn pháo hoa mừng Quốc khánh (Ảnh: Bảo Kỳ).

Từ ngày 1/7, TP Cần Thơ cùng tỉnh Sóc Trăng và tỉnh Hậu Giang hợp nhất thành một TP Cần Thơ mới với vị thế mới, tầm nhìn mới.

"Để phát huy mạnh mẽ tinh thần chủ động, ý chí tự lực, tự cường, thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền, dân và quân Cần Thơ tiếp tục thực hiện đồng bộ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045", theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ.

Sau các tiết mục nghệ thuật, khoảng 21h, TP Cần Thơ đồng loạt bắn pháo hoa ở 3 điểm gồm công viên Tây Đô, công viên Xà No và khu đô thị 5A.

Một tiết mục văn nghệ tại chương trình ở Cà Mau (Ảnh: Huỳnh Hải).

Tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu), tỉnh Cà Mau tổ chức chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa kỷ niệm 80 năm Quốc khánh với chủ đề "Từ mùa thu ấy".

Với 2 chương "Từ mùa thu lịch sử" và "Kỷ nguyên vươn mình", qua những ca khúc như: Tôi yêu tổ quốc tôi, Lá cờ Đảng, Cùng nhau đi hồng binh, Mười chín tháng Tám, Khúc khải hoàn, Giải phóng miền Nam, Niềm tin thống nhất, Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ, Sắc màu quê hương, Cà Mau khúc hát tự hào,... đã để lại ấn tượng trong lòng khán giả.

Cà Mau bắn pháo hoa mừng Quốc khánh (Ảnh: Huỳnh Hải).

Chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8) và Quốc khánh (2/9), tỉnh An Giang tổ chức chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa tại 5 địa điểm gồm: Rạch Giá, Phú Quốc, Hà Tiên, Long Xuyên và Châu Đốc.

Tiết mục văn nghệ chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh ở tỉnh An Giang (Ảnh: Phương Vũ).

Đến với các chương trình nghệ thuật, người dân được hòa mình vào không khí hào hùng của những ngày tháng Tám mùa thu lịch sử thông qua những giai điệu hùng tráng, tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, chuyên nghiệp.

An Giang bắn pháo hoa mừng Quốc khánh (Ảnh: Phương Vũ).

Những ca khúc ca ngợi dấu mốc lịch sử vẻ vang của dân tộc, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước và khát vọng vươn lên của người dân An Giang trong thời kỳ đổi mới, qua đó khơi dậy niềm tự hào và tinh thần yêu nước trong mỗi người dân Việt Nam.

Người dân đặc khu Phú Quốc hò reo vui mừng sau màn pháo hoa (Ảnh: Nguyễn Khương).

Tại tỉnh Đồng Tháp, chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh, với chủ đề “Vinh quang - Đường chúng ta đi” diễn ra tại Quảng trường Hùng Vương, phường Đạo Thạnh.

Khán giả được thưởng thức nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc ngợi ca Đảng quang vinh, đất nước, Bác Hồ vĩ đại và quê hương Đồng Tháp. Chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, rực rỡ sắc màu, thu hút đông đảo người dân đến tham dự.

Đông đảo người dân đến xem chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa ở Đồng Tháp (Ảnh: Thành Linh).

Ngoài các tiết mục nghệ thuật, tỉnh cũng tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp với 120 giàn. Dù trời mưa nhưng đông đảo người dân vẫn đội mưa để thưởng thức. Tất cả đều hoà mình vào không khí hân hoan, tự hào trong ngày đại lễ của đất nước.