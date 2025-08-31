Nhiều người dân TPHCM đã nhận quà Quốc khánh

Đêm 31/8, hàng chục người dân đã đến văn phòng khu phố Phú Hòa 8, phường Phú Lợi, TPHCM, để nhận quà dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Theo thông báo trước đó, UBND phường Phú Lợi chi quà Quốc khánh 100.000 đồng/người tại văn phòng các khu phố từ ngày 1/9 đến ngày 2/9. Người dân có thể nhận quà từ 8h đến 11h30 và từ 14h đến 17h.

Những người dân đầu tiên ở phường Phú Lợi nhận quà Quốc khánh 2/9 (Ảnh: UBND phường Phú Lợi).

Sau khi nhận thông tin, ngay trong đêm 31/8, người dân ở khu phố Phú Hòa 3 và khu phố Phú Hòa 8 đã đến văn phòng khu phố Phú Hòa 8 để nhận quà tặng trước thời điểm được thông báo. Đây là những người đầu tiên của phường Phú Lợi nhận quà dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Theo UBND phường Phú Lợi, đối với các hộ đã đăng ký thành công tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID, quà sẽ được chuyển qua tài khoản ngân hàng.

Những nụ cười rạng rỡ của cán bộ và người dân khi trao nhận quà Quốc khánh 2/9 (Ảnh: UBND phường Phú Lợi).

Những người dân nhận 100.000 đồng tiền mặt là những hộ chưa có tài khoản an sinh xã hội. Trường hợp chủ hộ là người cao tuổi, bệnh tật không đi được, đại diện gia đình cần mang theo thẻ căn cước của chủ hộ. Đối với trẻ vị thành niên, đại diện gia đình cần mang theo giấy khai sinh để nhận quà thay cho trẻ.

Theo phụ lục đính kèm quyết định của UBND TPHCM về việc bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước năm 2025 để thực hiện chính sách tặng quà nhân dân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, phường Phú Lợi có hơn 76.000 nhân khẩu, dự kiến chi hơn 7,6 tỷ đồng để tặng quà người dân.

Phường Phú Lợi mới được thành lập từ việc sáp nhập nguyên trạng toàn bộ các phường Phú Lợi, Phú Hòa và các khu phố 5, 6, 7, 8 của phường Hiệp Thành (TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cũ).