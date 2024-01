Nhiệt độ xuống -2 độ C, Hà Giang xuất hiện băng giá

Sáng 25/1, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND huyện Mèo Vạc (Hà Giang) cho biết, bắt đầu từ ngày 23/1, trên địa bàn 2 xã biên giới Xín Cái và Thượng Phùng của huyện đã xuất hiện tình trạng băng giá khi nhiệt độ giảm tới -2 độ C.

Băng giá xuất hiện tại 2 xã biên giới ở huyện Mèo Vạc (Ảnh: Cổng thông tin huyện Mèo Vạc).

Theo vị lãnh đạo, nền nhiệt tại các xã này thấp, băng giá vẫn tiếp tục đóng trên các cành cây, vườn rau, ảnh hưởng lớn đến đời sống và sinh hoạt của người dân. Tuy nhiên tới nay trên địa bàn vẫn chưa ghi nhận tình trạng gia súc bị chết do gió rét.

Người dân dùng bạt che kín chuồng trại gia súc (Ảnh: Cổng thông tin huyện Mèo Vạc).

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, lãnh đạo huyện Mèo Vạc đã chỉ đạo các địa phương có nền nhiệt thấp tập trung cử cán bộ trực tiếp xuống các thôn kiểm tra, hướng dẫn người dân không thả rông gia súc, che chắn chuồng trại kỹ lưỡng, chủ động bổ sung thức ăn thô, xanh và tinh bột để tăng sức đề kháng.

Hình ảnh băng giá xuất hiện tại vào sáng 25/1 tại Thượng Phùng (Ảnh: Hóng biến Hà Giang).

Đối với ngành giáo dục, các trường chủ động cơ sở vật chất nhà ở bán trú, phòng học; chủ động theo dõi tình hình thời tiết để thông báo và hướng dẫn phụ huynh giữ ấm cho con trước khi đến lớp. Đối với học sinh bán trú, thầy, cô giáo thường xuyên đôn đốc các em trong việc mặc ấm, giữ vệ sinh cá nhân.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết lúc 6h sáng 25/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) ghi nhận được là -2,6 độ C, thấp hơn 0,1 độ C so với một ngày trước. Đây vẫn là khu vực có mức nhiệt thấp nhất trong số các trạm quan trắc nhiệt độ tại miền Bắc.

Tại nhiều khu vực núi cao, nhiệt độ quan trắc được ở mức tương đương một ngày trước. Những điểm có mức nhiệt dưới 5 độ C bao gồm: Mộc Châu (Sơn La), Sapa (Lào Cai), Đồng Văn (Hà Giang), Trùng Khánh (Cao Bằng)...

Trong khi đó, nhiệt độ tại Hà Nội chạm mức 9,9 độ C, bằng mức nhiệt của ngày 23/1. Cùng với đó, nhiều tỉnh, thành phố khác ghi nhận nhiệt độ thấp hơn 10 độ C ở trạm quan trắc. Theo quy định, học sinh mầm non và tiểu học có thể tiếp tục được nghỉ học.

5 địa phương có mức nhiệt xấp xỉ 10-10,2 độ C bao gồm: Tuyên Quang, Việt Trì (Phú Thọ), Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc), Phủ Lý (Hà Nam), Ninh Bình.

Cơ quan khí tượng nhận định do liên tục đón không khí lạnh tăng cường, tình trạng rét đậm, rét hại diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì đến hết ngày 29/1.

Những ngày tới, mức nhiệt dưới 10 độ C vào 6h sáng có thể chỉ còn được ghi nhận ở các khu vực vùng núi và trung du.