19 tỉnh thành dưới 10 độ C, giá rét bao trùm miền Bắc

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết lúc 6h sáng 25/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) ghi nhận được là -2,6 độ C, thấp hơn 0,1 độ C so với một ngày trước. Đây vẫn là khu vực có mức nhiệt thấp nhất trong số các trạm quan trắc nhiệt độ tại miền Bắc.

Tại nhiều khu vực núi cao, nhiệt độ quan trắc được ở mức tương đương một ngày trước. Những điểm có mức nhiệt dưới 5 độ C bao gồm: Mộc Châu (Sơn La), Sapa (Lào Cai), Đồng Văn (Hà Giang), Trùng Khánh (Cao Bằng)...

Trong khi đó, nhiệt độ tại Hà Nội chạm mức 9,9 độ C, bằng mức nhiệt của ngày 23/1. Cùng với đó, nhiều tỉnh, thành phố khác ghi nhận nhiệt độ thấp hơn 10 độ C ở trạm quan trắc. Theo quy định, học sinh mầm non và tiểu học có thể tiếp tục được nghỉ học.

5 địa phương có mức nhiệt xấp xỉ 10-10,2 độ C bao gồm: Tuyên Quang, Việt Trì (Phú Thọ), Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc), Phủ Lý (Hà Nam), Ninh Bình.

Nhiệt độ ghi nhận lúc 6h sáng trong 3 ngày liên tiếp tại một số địa phương (Biểu đồ: Mẫn Nhi)

Tại Trung Bộ, nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ nhưng không đáng kể. Mức nhiệt tại trạm Vinh (Nghệ An) là 11,8 độ C, cao hơn khoảng 2 độ C so với 24 giờ trước, nhưng khu vực vẫn chìm trong rét hại.

Cơ quan khí tượng nhận định do liên tục đón không khí lạnh tăng cường, tình trạng rét đậm, rét hại diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì đến hết ngày 29/1. Dù vậy, mức nhiệt tối thấp có xu hướng tăng chậm qua từng ngày.

Những ngày tới, mức nhiệt dưới 10 độ C vào 6h sáng có thể chỉ còn được ghi nhận ở các khu vực vùng núi và trung du.

Trạm quan trắc Nhiệt độ lúc 6h sáng 25/1 (độ C) Tam Đường (Lai Châu) 6,5 Điện Biên 12,3 Mộc Châu (Sơn La) 4 Mai Châu (Hòa Bình) 9,7 Sapa (Lào Cai) 2,6 Yên Bái 9,9 Đồng Văn (Hà Giang) 2,8 Tuyên Quang 10,2 Bắc Kạn 7,5 Thái Nguyên 9,1 Việt Trì (Phú Thọ) 10 Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) 10 Trùng Khánh (Cao Bằng) 3,6 Mẫu Sơn (Lạng Sơn) -2,6 Bãi Cháy (Quảng Ninh) 9,2 Phủ Liễn (Hải Phòng) 9,2 Bắc Giang 8,9 Bắc Ninh 9,6 Hà Nội 9,9 Hải Dương 9,2 Hưng Yên 9,4 Nam Định 9,8 Phủ Lý (Hà Nam) 10 Ninh Bình 10,1 Thái Bình 9,8 Thanh Hóa 11 Vinh (Nghệ An) 11,8 Hà Tĩnh 11,7

Trang Accuweather dự báo Hà Nội và Đồng bằng Bắc Bộ ghi nhận nền nhiệt ổn định 11-14 độ C liên tục các ngày 25-27/1. Đáng lưu ý, cuối tuần này, tình trạng mưa rào, mưa nhỏ có thể quay trở lại khu vực.

Ngày 25/1, miền Bắc vẫn chìm trong khối không khí lạnh cường độ mạnh. Khu vực duy trì tình trạng rét hại diện rộng, nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng vẫn phổ biến 8-10 độ C, vùng núi 3-6 độ C, khu vực núi cao có nơi dưới 0 độ C.

Tương tự, Bắc Trung Bộ có thể ghi nhận mức nhiệt thấp nhất 9-11 độ C, Trung Trung Bộ 12-15 độ C.

Nhiệt độ trung bình ngày ở cả Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh đều dưới 13 độ C. Rét buốt bao trùm khu vực. Nhiều vùng núi cao tiếp tục xảy ra băng giá, khả năng mưa tuyết thấp hơn khi thời tiết dần khô ráo.