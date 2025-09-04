Nhiệm vụ nhiều nhưng cán bộ cấp xã có trình độ quản lý đất đai rất ít

Hơn 2 tuần trước, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cử cán bộ tới 34 địa phương trên cả nước để hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực đất đai khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Báo cáo tổng hợp khó khăn mà địa phương gặp phải đã được Cục Quản lý đất đai gửi tới các đơn vị liên quan để cùng nhau bàn cách tháo gỡ.

Ông Mai Văn Phấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đất đai thông tin tại cuộc họp báo (Ảnh: Phùng Minh).

Riêng lĩnh vực đất đai, theo ông Mai Văn Phấn, nổi lên nhiều vấn đề. “Khi hợp nhất các tỉnh, thành lập các xã thì thẩm quyền và nhiệm vụ liên quan lĩnh vực đất đai được giao xuống cấp xã rất nhiều nhưng nguồn lực và con người, đặc biệt cán bộ có kỹ năng, trình độ quản lý đất đai rất ít”, ông Phấn nói.

Sau hợp nhất, một số địa phương chưa ban hành quy trình nội bộ, khi triển khai thực hiện chính quyền 2 cấp chưa có quy trình cụ thể, dẫn tới giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp phát sinh lúng túng.

Dù cả nước đã thực hiện chuyển đổi số từ lâu, nhưng một số địa phương chưa hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai kết nối liên thông với cơ sở dữ liệu công, làm tăng thời gian giải quyết thủ tục hành chính.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến khẳng định lĩnh vực đất đai có vai trò quan trọng nhưng cũng rất phức tạp.

“Vừa rồi tôi làm việc với tỉnh Đắk Lắk mới thấy bộ máy, đặc biệt cán bộ có chuyên môn, chuyên sâu còn rất thiếu”, ông Tiến nói.

"Nhiệm vụ liên quan lĩnh vực đất đai được giao xuống cấp xã rất nhiều nhưng cán bộ có kỹ năng, trình độ quản lý đất đai rất ít", ông Mai Văn Phấn cho hay (Ảnh: Ngọc Triển).

Nghị định 151/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai (có hiệu lực từ 1/7) đã có nhiều thay đổi đáng chú ý.

Trong đó đã phân cấp thẩm quyền mạnh mẽ cho cấp xã trong việc ký quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với các trường hợp cụ thể.

Thay vì tập trung toàn bộ ở cấp huyện, cấp tỉnh như trước đây, Nghị định 151 nêu rõ Chủ tịch UBND cấp xã có thể thực hiện một số nhiệm vụ trước đây do UBND cấp huyện đảm nhiệm.

Chủ tịch UBND cấp xã có thể quyết định: Giao đất không thu tiền sử dụng đất; cho thuê đất với hình thức thu tiền thuê đất hàng năm; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho các đối tượng được miễn toàn bộ tiền sử dụng đất hoặc thuê đất.

Ngoài ra, nếu trước đây thời gian xử lý một số thủ tục có thể kéo dài tới 85 ngày thì quy định mới đã giảm 50 ngày, xuống còn 35 ngày đối với thủ tục giao đất ở có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất đối với cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan tại ngũ, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng… hưởng lương từ ngân sách nhà nước mà chưa được giao đất ở, nhà ở.

Quy định mới cũng giảm 13 ngày, từ 20 ngày xuống còn 7 ngày đối với thủ tục điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất do sai sót về ranh giới, vị trí, diện tích, mục đích sử dụng giữa bản đồ quy hoạch, bản đồ địa chính, quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và số liệu bàn giao đất trên thực địa.