Nguy hiểm rình rập ở công trường cầu vượt cao tốc

Để phục vụ thi công hạng mục cầu vượt và nút giao quốc lộ 8, thuộc Dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam, đoạn Diễn Châu (Nghệ An) - Bãi Vọt (Hà Tĩnh), qua xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh), tháng 10/2021, cơ quan quản lý đường bộ đã bàn giao đoạn tuyến dài gần 1,6km cho doanh nghiệp dự án (doanh nghiệp do nhà đầu tư thành lập) là Công ty Cổ phần Đầu tư Phúc Thành Hưng và nhà thầu - Công ty TNHH Đại Hiệp.

Khi tiếp nhận, doanh nghiệp dự án và nhà thầu cam kết thực hiện theo thỏa thuận và biện pháp tổ chức thi công với kết cấu đường công vụ có mặt đường kết cấu láng nhựa, 2 làn xe hai bên cầu vượt quốc lộ 8. Quá trình thi công đảm bảo hệ thống báo hiệu đường bộ đầy đủ, sáng rõ; hệ thống thoát nước dọc, ngang hoạt động bình thường và bố trí đầy đủ người phân luồng, điều tiết giao thông thường xuyên.

Nguy hiểm rình rập dưới công trình cầu vượt cao tốc (Video: Dương Nguyên).

Song theo Văn phòng Quản lý đường bộ II.3 - Khu quản lý đường bộ II, quá trình thi công cầu vượt cao tốc, nhà thầu chưa nghiêm túc thực hiện đầy đủ công tác đảm bảo an toàn giao thông, chưa thực hiện đúng các yêu cầu trong thỏa thuận thi công và biện pháp tổ chức thi công được duyệt.

Cụ thể, với đường công vụ, nhà thầu chỉ thực hiện một bên phía phải tuyến quốc lộ 8, theo hướng di chuyển từ thị xã Hồng Lĩnh đi huyện Đức Thọ.

Mặt đường chỉ cấp phối đá dăm, chưa được bù phụ, san gạt kịp thời nên thường xuyên bị bong bật, xuất hiện ổ gà; không đảm bảo êm thuận, đọng nước ở mặt đường, lề đường.

Tại nút thi công này, lề đường cao, cây cỏ che khuất mắt phản quang cọc tiêu và biển báo hiệu đường bộ nhiều thời điểm bị bẩn, khó quan sát.

Nhà thầu cũng chưa bố trí đầy đủ người phân luồng, điều tiết giao thông thường xuyên, thay vào đó chỉ bố trí hình nộm.

Việc thi công cầu vượt cũng bị đánh giá là chậm tiến độ so với dự kiến nên đến nay công trình này chưa được bàn giao và đưa vào vận hành để giảm tải cho tuyến đường công vụ.

Theo ghi nhận của phóng viên vào chiều 18/12, nhà thầu, đơn vị thi công không triển khai các biện pháp bảo vệ, che chắn nên những viên đá lăn thẳng từ công trình xuống đường.

Những viên đá lăn lóc trở thành chướng ngại vật cho người và phương tiện di chuyển qua khu vực này. Khi thấy phóng viên ghi hình, đơn vị thi công mới tiến hành dọn dẹp.

Trong khi đó, quốc lộ 8 là tuyến đường huyết mạch nối Hà Tĩnh với Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo qua nước bạn Lào nên mỗi ngày có hàng nghìn phương tiện di chuyển qua đây. Đặc biệt, vào giờ cao điểm, người dân, học sinh, tiểu thương di chuyển qua khu vực này rất đông.

Từ việc nhà thầu thi công thiếu trách nhiệm và không đảm bảo biện pháp an toàn đã dẫn đến một số vụ va chạm giao thông khiến 1 người tử vong, 3 người bị thương tại đoạn tuyến trên.

Theo ông Võ Trường Giang, Trưởng Văn phòng Quản lý đường bộ II.3, đơn vị đã nhiều lần có công văn gửi doanh nghiệp dự án và nhà thầu với nội dung nhắc nhở về việc đảm bảo an toàn giao thông. "Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh Hà Tĩnh cũng nhiều lần đi kiểm tra, yêu cầu khắc phục tồn tại nhưng nhà thầu không chấp hành", ông Giang nói.

Thời gian tới, Văn phòng Quản lý đường bộ II.3 sẽ phối hợp với các đơn vị tiếp tục điều tra, xử lý những vấn đề tồn tại nêu trên.