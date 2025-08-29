Người "vợ nhặt" đã quay lại, tiếp tục sống cùng ân nhân của mình

Bà Giao khẳng định sẽ không về quê sống nữa, mà sẽ ở lại ấp Tân Hội, xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp cùng ông Ba Minh.

Quyết định quay lại sống cùng ân nhân

Chia sẻ với phóng viên Dân trí tại ngôi nhà cây lụp xụp của ông Ba Minh, bà Giao cho biết hai lý do chính khiến bà quay lại miền Tây: người chồng cũ liên tục đuổi bà đi, và bà vẫn luôn thương nhớ, lo lắng cho sức khỏe của ông Ba Minh.

Bà Giao khẳng định sẽ không về quê sống nữa, bà ở lại với ông Minh đến cuối đời (Ảnh: Bảo Kỳ).

"Tôi quay lại Đồng Tháp gặp anh Minh trong người không một xu dính túi. Hôm đó tôi đi bộ ra bến xe, dọc đường được cho quá giang xe đến bến xe Nghệ An và được người tốt bụng cho tiền tôi mua vé xe. Từ Nghệ An tôi tiếp tục bắt xe về bến xe An Sương (TPHCM), sau cùng là đi thêm một chuyến xe về Đồng Tháp", bà Giao kể lại hành trình đầy gian nan.

Chuyến đi kéo dài 3 ngày 2 đêm, bà chỉ ăn một lần và uống nước cầm hơi. May mắn, nhiều người nhận ra bà đã giúp đỡ tiền bạc, đồ ăn thức uống.

Đến Đồng Tháp vào 15h ngày 28/8, bà Giao tạm nghỉ tại nhà chị của ông Ba Minh ở Cái Tàu Thượng (An Giang) một đêm, tránh sự chú ý của các YouTuber và TikToker đang tập trung tại nhà ông Ba Minh. Sáng hôm sau, bà được người em chở qua gặp ông.

Bà Giao chia sẻ hành trình 3 ngày 2 đêm trên xe khách để vào gặp ông Ba Minh (Ảnh: Bảo Kỳ).

Bà Giao tâm sự, bà có 4 người con với chồng cũ, hai người con gái sống ở Trung Quốc và hai con trai sống cùng chồng.

"Con trai út của tôi, không được minh mẫn lắm nhưng ngày gặp lại, con trai ôm chặt tôi và khóc, bảo rằng nhớ mẹ. Mấy ngày ở ngoài quê, con cứ níu áo, bảo tôi đừng đi. Con gái ở Trung Quốc cũng gọi về bảo mẹ đừng đi, chờ con về thăm nhưng tôi không đi không được", bà Giao nghẹn ngào chia sẻ.

Bà cũng nhấn mạnh rằng bà trở lại không vì tiền bạc. "Nếu tôi tham tiền, lúc ông Ba Minh bị thương vỡ đầu gối, tôi đã bỏ mặc, không phải bán hết những gì mình có để lo ăn uống, thuốc men cho ông ấy", bà nói.

Cuộc sống như một bộ phim

Hai tuần qua, cuộc sống của ông Ba Minh và bà Giao đã thay đổi hoàn toàn khi câu chuyện của ông bà được đăng lên mạng xã hội. Dù gia cảnh rất nghèo khó, ông Ba Minh đã cưu mang, thương yêu người "vợ nhặt" Thái Thị Giao suốt 11 năm qua.

Mới đây, con trai bà Giao tìm được mẹ, đã đến tận nơi đón bà về quê, để lại ông Minh ngẩn ngơ thương nhớ. Hình ảnh ông Minh với gương mặt hiền lành, chất phác, buồn rười rượi đứng bên cửa nhìn bà Giao trở về quê đã gây nhiều nỗi trắc ẩn trong cộng đồng mạng. Rất nhiều người vì thương hoàn cảnh của ông đã quyên tiền gửi tặng.

Ông Ba Minh cho biết, hầu như ngày nào cũng có người đến thăm hỏi, tặng quà như giường, bàn ghế, võng gỗ và nhu yếu phẩm. Đặc biệt, ông đã nhận được hơn 1,5 tỷ đồng quyên góp để cất nhà và làm sổ tiết kiệm, điều mà ông chưa từng dám mơ ước.

"Có làm cả đời tôi cũng không nghĩ có được số tiền cất nhà, nay ước mơ ấy sắp thành hiện thực. Tôi đang tìm miếng đất phù hợp, cất căn nhà nhỏ xinh cùng bà Giao sống tiếp phần đời về sau," ông Ba Minh vui vẻ nói.

Đông đảo Youtuber và TikToker tập trung trước nhà ông Ba Minh để ghi nhận câu chuyện thường ngày của ông bà (Ảnh: Bảo Kỳ).

Bà Giao cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cộng đồng mạng. Tuy nhiên, bà mong muốn cuộc sống sớm trở lại bình thường, vì sự xuất hiện quá nhiều của YouTuber và TikToker đã làm xáo trộn cuộc sống riêng tư của ông bà.