Người phụ nữ đi làm thuê sinh con trên rẫy được công an giúp đỡ

Tối 27/4, lãnh đạo xã Phước Tân (huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên), xác nhận vụ việc người phụ nữ sinh con trên rẫy được công an hỗ trợ đưa đến trạm y tế.

Trước đó, lúc 10h cùng ngày, trong lúc làm thuê tại rẫy thuộc địa bàn xã Phước Tân, chị C. (41 tuổi, quê tỉnh Quảng Ngãi) bất ngờ chuyển dạ và sinh con.

Công an xã dùng võng khiêng chị C. vượt 1km đường rừng đưa đến trạm y tế chăm sóc (Ảnh: Công an Phú Yên).

Nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Phước Tân đã cử cán bộ đến hỗ trợ.

Do địa hình rừng núi, đường sá đi lại khó khăn, để bảo đảm an toàn cho hai mẹ con chị C., công an xã cùng người dân đã dùng võng khiêng người phụ nữ và cháu bé ra khu vực đường lớn.

Sau đó, hai mẹ con được đưa về Trạm Y tế xã Phước Tân để chăm sóc.

Lãnh đạo xã Phước Tân cho biết, hiện tình trạng sức khỏe của chị C. và cháu bé ổn định.