Người dân ven rạch Xuyên Tâm ở TPHCM thấp thỏm chờ bồi thường

Những ngày qua, hơn 10 hộ dân sống ven rạch Xuyên Tâm, phường An Nhơn, tỏ ra lo lắng khi thành phố chuẩn bị giải tỏa để lấy mặt bằng cải tạo kênh rạch. Việc giải tỏa đã cận kề, nhiều hộ vẫn chưa rõ được bồi thường như thế nào, do trước đây họ mua đất bằng giấy tay và sinh sống tại địa phương nhiều năm.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Huỳnh Sanh (74 tuổi) cho biết, năm 2010, ông mua mảnh đất rộng hơn 432m2 ven rạch Xuyên Tâm. Vì đất chưa được chuyển mục đích sử dụng, ông chỉ dựng căn nhà tạm bằng vách gỗ, mái tôn để ở cùng gia đình.

Ông Sanh đứng trước căn nhà dựng tạm của mình ven rạch Xuyên Tâm (Ảnh: An Huy).

Sau này, ông Sanh mới biết phần lớn diện tích nằm trong lộ giới cải tạo rạch. Chính quyền địa phương thông báo sẽ thu hồi gần 300m2 và đưa ra phương án bồi thường. Do ở tại địa phương trước năm 2014, ông được bồi thường 160m2 đất thổ cư, phần còn lại tính theo giá đất nông nghiệp.

“Địa phương đã hứa hẹn nhiều lần, đến nay người dân vẫn chờ đợi. Chúng tôi mong thành phố sớm giải quyết để bà con có chỗ ở mới, ổn định cuộc sống”, ông Sanh nói.

Trường hợp bà Phan Thị Hoàng Anh (62 tuổi) cũng tương tự. Năm 2014, bà mua khoảng 150m2 đất, xây nhà nhỏ để ở cùng 5 người thân. Sau giải tỏa, gia đình bà chỉ còn 37m2. Phía bà và Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận Gò Vấp (cũ) đã thỏa thuận mức bồi thường, nhưng đến nay bà vẫn chưa được chi trả.

“Tôi mong sau khi nhận bồi thường, chính quyền tạo điều kiện để gia đình được sử dụng phần đất còn lại, cất nhà ổn định cuộc sống”, bà Hoàng Anh chia sẻ.

Phần lớn những căn nhà ven rạch Xuyên Tâm qua địa bàn phường An Nhơn đã được giải tỏa và chỉ còn hơn 10 hộ (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Cách đó không xa, căn nhà 60m2 của bà Phạm Ngọc Nguyên (SN 1978) bị giải tỏa hoàn toàn. Gia đình chồng bà có 3 đời sinh sống tại khu vực, bản thân bà đã ở đây hơn 20 năm.

Bà Nguyên cho biết, mỗi năm vẫn đóng thuế đất ở đô thị. Mới đây, thành phố đưa ra giá bồi thường 20 triệu đồng/m2, song bà cho rằng mức này không đủ để mua nhà nơi khác. Ngoài căn nhà của mình, bà còn mua thêm gần 90m2 đất và cất nhà cho cha mẹ ruột ở từ năm 2004. Với giá bồi thường tương tự, gia đình cha mẹ bà cũng không biết sẽ đi đâu.

“Tôi đã nhiều lần hỏi Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng, nhưng bị hướng dẫn xuống phường. Khi xuống phường thì cán bộ lại bảo lên Ban Bồi thường. Gia đình tôi rơi vào cảnh đi lại nhiều nơi, nhưng chưa nhận được câu trả lời rõ ràng”, bà Nguyên bức xúc.

Ngoài 3 hộ nói trên, nhiều hộ dân khác ở phường An Nhơn cũng trong tình trạng tương tự, chưa biết khi nào việc bồi thường, giải phóng mặt bằng được giải quyết để ổn định cuộc sống.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo phường An Nhơn cho biết, Hội đồng bồi thường đang rà soát, đối chiếu nguồn gốc nhà đất để xem xét áp dụng chính sách bồi thường và hỗ trợ đối với hơn 10 hộ dân nằm trong diện giải tỏa để cải tạo rạch Xuyên Tâm.

“Khi có kết quả, phường sẽ thông tin đến báo chí”, vị này nói.