Người dân vạ vật hành lang, ghế đá bệnh viện dưới nắng nóng trên 50 độ

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, sang ngày 19/5, rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp phía Tây tiếp tục bị nén dịch xuống phía Nam và đầy dần lên. Do vậy, Hà Nội nhiều mây hơn, gió chuyển hướng Đông Nam, cường độ nắng giảm khoảng 2-3 độ C, mức cao nhất 35-36 độ C.