Người dân TPHCM đổ xô đi siêu thị mua hàng sau quy định "ai ở đâu ở yên đó"

Chiều 20/8, người dân đổ xô đến các siêu thị để mua thực phẩm sau thông tin TPHCM yêu cầu "ai ở đâu ở yên đó" từ ngày 23/8. Từ đầu giờ chiều tại siêu thị Mega Market trên Xa lộ Hà Nội (phường An Phú, TP Thủ Đức) hàng trăm người tập trung đông phía bên ngoài cổng chờ giờ mở cửa vào mua sắm (Ảnh: Nguyễn Quang).

Lượng phương tiện tập trung quá đông, công an khu vực được huy động để giải quyết tình trạng kẹt xe trước siêu thị (Ảnh: Nguyễn Quang).

Người dân khi đến siêu thị này phải mang theo phiếu mua hàng do UBND phường An Khánh cấp trước đó. Chị Hà cầm tấm phiếu trong tay chờ đợi trước cổng siêu thị cho biết, "Mấy hôm trước em vào mua khá thoải mái, hôm nay đứng chờ hơn 10 phút rồi mà bảo vệ vẫn chưa mở cửa cho vào, đứng tập trung đông thế này khá nguy hiểm" (Ảnh: Nguyễn Quang).

Lực lượng bảo vệ của siêu thị đứng chặn trước cổng để kiểm tra những người có phiếu mới được vào (Ảnh: Nguyễn Quang).

Sau khi được bảo vệ mở cửa, người dân tràn vào siêu thị để tranh thủ mua sắm (Ảnh: Nguyễn Quang).

Để vào được bên trong siêu thị, khách phải trải qua 3 lần xếp hàng từ cổng vào, đến bãi xe và cuối cùng là khu vực xếp hàng ở cửa trong siêu thị (Ảnh: Nguyễn Quang).

Để tránh tập trung đông người, mỗi lần chỉ vài chục khách được vào mua hàng hóa. Mọi người đều phải đeo khẩu trang, đo nhiệt độ, rửa tay khử khuẩn đầy đủ (Ảnh: Nguyễn Quang).

Các lối đi trong siêu thị Mega Market chật kín người mua, nhất là khu vực rau củ, thịt cá (Ảnh: Nguyễn Quang).

Nhiều sạp rau củ, trái cây trống trơn do mỗi người khi đi mua đều cố gắng gom nhiều nhất có thể (Ảnh: Nguyễn Quang).

Vợ chồng anh Triệu Xuân Sâm (46 tuổi) mua hết 8 triệu tiền hàng gồm các loại rau củ, trứng, đồ khô. "Tuần nào anh cũng đi mua hàng ở siêu thị này, phần là để dành cho gia đình ăn cả tuần và mang đi cho những hộ khó khăn", người đàn ông nói (Ảnh: Nguyễn Quang).

Trong bộ đồ bảo hộ, Nguyễn Quốc Đinh (20 tuổi) khệ nệ xách hàng hóa ra xe phía ngoài cổng. "Em đi với chị gái nên không mua hết bao nhiêu tiền hàng, chủ yếu là mì gói đóng hộp, rau và thịt, hy vọng số lượng nhiều thế này đủ ăn trong 2 tuần", Đinh nói (Ảnh: Nguyễn Quang).

Nhiều người mua hàng hóa chất kín cả xe gắn máy (Ảnh: Nguyễn Quang).

Chiều 20/8, các cửa hàng thuốc, cung cấp dụng cụ y tế ở đường Nguyễn Giản Thanh (quận 10, TPHCM) đông đúc người dân đổ về tìm mua các loại vật dụng y tế như khẩu trang, cồn, nước sát khuẩn và nhiều loại đồ y tế khác (Ảnh: Hải Long).

Theo ghi nhận của PV, tuy vào cuối giờ chiều, nhưng lượng người đổ về các cửa hàng thuốc vẫn rất đông. Mặt hàng được "săn" nhiều nhất là khẩu trang và cồn sát khuẩn (Ảnh: Hải Long).

Ông Nguyễn Quốc Tiến, nhân viên chở hàng của đơn vị chuyên cung cấp vật dụng y tế Ngọc Ý (đường Nguyễn Giản Thanh) cho biết, hôm nay lượng người tới mua hàng đông gấp đôi ngày thường.

"Bình thường đã đông rồi nay còn đông hơn. Mọi ngày cửa hàng bán khoảng 200 can cồn sát khuẩn, nhưng hôm nay đã bán hơn 500 can. Mỗi can 10 lít có giá từ 750-800 nghìn đồng" ông Tiến cho hay (Ảnh: Hải Long).

Nhân viên giao hàng, shipper hoạt động liên tục để đưa cồn, nước sát khuẩn về các địa chỉ đặt mua sỉ (Ảnh: Hải Long).

Nhiều người đi ôtô tới mua một lần gần 20 can cồn sát khuẩn. Các nhân viên cửa hàng y tế hoạt động không nghỉ tay (Ảnh: Hải Long).