Người dân TPHCM đổ xô đi cúng vía Ngọc Hoàng Thượng Đế

(Dân trí) - Sáng 9/2 (mùng 9 tháng Giêng), đông đảo người dân TPHCM đến chùa Phước Hải (quận 1) cúng vía Ngọc Hoàng (vía Trời) để cầu sức khỏe, bình an và nhiều may mắn trong cuộc sống và công việc.

7h sáng nay, khi chùa vừa mở cửa đón khách, tại chánh điện chùa Phước Hải (hay còn gọi là chùa Ngọc Hoàng) đã có đông đảo người dân xếp hàng đến cầu nguyện.

Theo quan niệm dân gian: "Mùng 8 cúng sao, mùng 9 cúng chư thiên, mùng 10 cúng đất". Do đó, mùng 9 tháng Giêng hằng năm, nhiều người dân đổ về chùa Phước Hải để cúng vái chư thiên, cầu mong may mắn, bình an cho bản thân và gia đình. Với người làm nông, ngày vía Ngọc Hoàng là dịp để cầu cho mùa màng bội thu, mưa thuận gió hòa.

Bà Trần Thị Vân (56 tuổi, quận 10), chia sẻ: "Năm nào cũng vậy, mùng 9 tháng Giêng tôi đi chùa để cúng vía Ngọc Hoàng. Xin cho năm mới gia đạo bình an, con cái ngoan ngoãn, và công việc thuận lợi".

Năm nay, nhà chùa khuyến khích người dân chỉ dùng cặp đèn cầy (nến) để cầu nguyện, không dùng nhang (hương) để tránh khói ngạt.

Khu vực thờ Thần Hoàng và Thần Tài luôn đông nghịt người đứng cúng bái.

Do đông người, các nhân viên và phật tử trong chùa luôn tay hướng dẫn người dân làm lễ nhanh, không nán lại lâu để tránh đông đúc. Nhưng nhiều người vẫn quỳ lạy trước các chư thiên để tỏ lòng thành.

"Chúng tôi hiểu người dân có nhiều tâm tư và ý nguyện. Nhưng phải hạn chế việc làm lễ lâu quá. Nếu mọi người tập trung một chỗ quá lâu sẽ dễ gây ùn tắc. Thậm chí tạo điều kiện cho kẻ xấu trộm cắp tài sản", anh Phạm Văn Long - nhân viên bảo vệ tại chùa cho hay.

Chị Lệ Hưng (36 tuổi, ngụ quận 1) cho hay: "Năm nay vẫn đông, nhưng các bảo vệ làm việc hiệu quả, thúc giục người dân làm lễ nhanh chóng và đi đúng lối vào, hướng ra nên tôi thấy tình hình tại chùa trật tự hơn so với mọi năm".

Một em nhỏ tỏ ra mệt mỏi khi cha mẹ làm lễ ở chánh điện chùa.

Dù được khuyến cáo chỉ đưa tiền vào hòm công đức nhưng nhiều người vẫn nhét tiền vào các kẽ hở bàn tay, đặt tiền trên kệ thờ để mong được may mắn.

Trước lối vào chánh điện có cái bảng nhắc nhở người dân phải luôn đeo khẩu trang, tránh lây lan dịch bệnh. Chùa cũng khuyến khích người dân dâng "tâm hương", để bảo vệ môi trường và sức khỏe người đi chùa.

Người dân chỉ được lấy và thắp một nén nhang, rồi cắm nhang vào lư hương lớn được đặt ngoài sân chùa. Người dân không mang theo nhang vào khu chánh điện.

Sau khi làm lễ cúng bái, người dân ngồi ghi danh sách tên và thông tin của người thân vào giấy cầu an, để xin nhà chùa cầu an giúp.

Ông Phạm Văn Toản (57 tuổi, ngụ quận 6) với phần lộc nhà chùa phát tới người dân đến lễ trong ngày hôm nay.

"Đi chùa đầu năm xin chút lộc may mắn về nhà. Tôi cầu mong cho bản thân nhiều sức khỏe và gia đình luôn bình yên và hạnh phúc", ông Toản nói.

Càng về trưa, lượng người đến chùa Phước Hải ngày càng đông.

Lực lượng dân phòng và trật tự đô thị phường Đa Kao (quận 1) phải dựng hàng rào đầu đường Mai Thị Lựu, phía ngã tư Mai Thị Lựu - Nguyễn Văn Giai để hạn chế lượng xe lưu thông vào chùa, tránh ùn tắc.