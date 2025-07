Cam kết đến 15/9 hoàn thành phần xây dựng Bệnh viện Việt Đức và Bạch Mai 2

Theo báo cáo của Bộ Y tế, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc hoàn thành xây dựng dự án cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để đưa vào sử dụng trong năm 2025, Bộ Y tế đã thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tại công trường để nắm bắt tiến độ, kịp thời giải quyết các vướng mắc.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: Phương Nguyễn).

Tuy nhiên, các gói thầu thuộc dự án cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức đều triển khai chậm so với tiến độ. Phía nhà thầu cam kết chậm nhất 15/9 là xong phần xây dựng đối với dự án Bệnh viện Việt Đức 2 và Bạch Mai, chậm nửa tháng so với kế hoạch ban đầu do Bộ Y tế đề ra.

Đại diện lãnh đạo Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai cũng báo cáo các nội dung công việc trong Đề án hoạt động của 2 bệnh viện, trong đó khẩn trương bố trí nhân lực, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin để liên thông thống nhất hoạt động giữa cơ sở 1 và cơ sở 2. Mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ cơ sở 2 khi đi vào vận hành…

Lãnh đạo 2 bệnh viện cũng kiến nghị Chính phủ, Bộ Y tế, các bộ, ngành Trung ương về một số nội dung như: hoàn tất các hạng mục mua sắm vật tư, thiết bị y tế; sớm phê duyệt cơ chế đặc thù về tài chính cho bệnh viện để tuyển dụng nhân tài về phục vụ tại cơ sở 2…

Ông Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cho biết, để đáp ứng nhu cầu về nơi ở cho lực lượng y bác sỹ, cán bộ quản lý của hai bệnh viện về công tác lâu dài tại địa phương, tỉnh Ninh Bình đã bố trí quỹ đất khoảng 28,5 ha để thực hiện xây dựng khu nhà ở tại vị trí đảm bảo thuận tiện, có hạ tầng xã hội đồng bộ đi kèm.

Ông Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: Phương Nguyễn).

Đầu tháng 6/2025, tỉnh đã khởi công 2 dự án nhà ở xã hội từ nguồn ngân sách tỉnh (quy mô 600 căn hộ) với tổng mức đầu tư khoảng 430 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2025.

Kết luận tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh, Chính phủ rất quyết tâm, quyết liệt chỉ đạo để đưa cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức đi vào hoạt động trong năm 2025.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long và đoàn công tác đã đến kiểm tra tiến độ xây dựng cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức (Ảnh: Phương Nguyễn).

Để đưa cơ sở 2 của hai bệnh viện đi vào hoạt động theo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra, Phó Thủ tướng yêu cầu, Bộ Y tế phối hợp với các bộ, ngành liên quan tháo gỡ vướng mắc về cơ chế về tài chính, vốn cho các nhà thầu thi công; quan tâm thúc đẩy giám sát việc hoàn thiện đảm bảo theo đúng tiến độ.

Phó Thủ tướng đề nghị trước 20/7, Bộ Y tế phải có báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ nêu rõ các nhóm việc, các khó khăn, vướng mắc và giải pháp xử lý tại 2 dự án nói trên.