Người dân tố 2 xe khách chở quá 23 người, CSGT xử phạt 140 triệu đồng

Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ mới đây nhận được phản ánh từ phía người dân về xe khách giường nằm biển kiểm soát 26H-003.72 do tài xế Đ.V.H (trú tại xã Phù Yên, tỉnh Sơn La) điều khiển và xe khách giường nằm biển kiểm soát 29H-983.84 do ông P.Đ.C (xã Tân Phong, Sơn La) cầm lái đi qua địa bàn tỉnh Phú Thọ chở quá số người quy định.

Ngay lập tức, Đội CSGT đường bộ số 2 nhận được chỉ đạo vào cuộc, xác minh dấu hiệu vi phạm.

Từ phản ánh của người dân, CSGT Phú Thọ phát hiện 2 xe khách giường nằm chở quá số người quy định (Ảnh: Công an cung cấp).

Qua kiểm tra, CSGT phát hiện 2 xe khách trên chở quá 23 hành khách trên xe. Mặc dù lái xe xuất trình được hợp đồng vận tải, danh sách hành khách nhưng qua đối chiếu 23 người này không có tên trong danh sách hành khách.

Tổ công tác của Phòng CSGT Phú Thọ đã lập biên bản đối với hành vi chở quá số người quy định và chở người không có tên trong danh sách hành khách, quy định tại Nghị định 168/2024 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Tổng mức tiền phạt đối với các hành vi này là 70 triệu đồng /một xe.

Người điều khiển 2 xe khách giường nằm còn bị trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.

Chiều 7/8, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết thời gian tới CSGT địa phương này sẽ tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải trên đường bộ và đường thuỷ với tinh thần thượng tôn pháp luật, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.