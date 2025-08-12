Người dân thích thú xem rùa con chào đời trong đêm

Ngày 12/8, ông Dương Hiệp Hưng, Chủ tịch UBND xã Nhơn Châu, tỉnh Gia Lai, cho biết một số cá thể rùa con vừa chào đời trên bãi biển địa phương đã được cán bộ và người dân trên đảo hỗ trợ thả về biển.

Theo ông Hưng, hơn một tháng trước, người dân địa phương từng phát hiện dấu vết rùa mẹ bò lên bãi cát, nghi là để đẻ trứng. Tuy nhiên, thời điểm đó không thể xác định được chính xác vị trí ổ trứng.

Lực lượng chức năng và người dân hỗ trợ thả rùa con về biển (Ảnh: Dương Hưng).

Đến tối 11/8, trong lúc người dân đi dạo đã phát hiện một con rùa con vừa nở, đang bò trên mặt cát hướng ra biển. Nghi khu vực này có thể có một ổ trứng vừa nở nên người dân báo chính quyền địa phương.

Nhận tin báo, UBND xã Nhơn Châu đã cử cán bộ đến hiện trường để tổ chức tìm kiếm. Sau khoảng một giờ tìm kiếm dọc bãi biển, cán bộ và người dân đã xác định được chính xác vị trí ổ trứng rùa.

Tại đây, nhiều vỏ trứng rùa và dấu vết cho thấy một số rùa con đã tự bò xuống biển an toàn. Chính quyền địa phương đã hỗ trợ 12 cá thể rùa con còn lại về biển.

Những chú rùa con mới nở (Ảnh: Dương Hưng).

“Rất lâu rồi người dân mới được tận mắt chứng kiến cảnh tượng rùa con nở ngay tại bãi biển Nhơn Châu. Xã sẽ khoanh vùng khu vực để tạo bãi đẻ cho rùa, góp phần vào công tác bảo tồn đa dạng sinh học, hệ sinh thái biển”, ông Dương Hiệp Hưng chia sẻ.

Nhơn Châu (hay còn gọi là Cù Lao Xanh) nằm cách đất liền khoảng 24km về phía Đông với diện tích khoảng hơn 360ha, địa hình chủ yếu là đồi núi và bãi biển. Xã đảo Nhơn Châu giữ vị trí đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền biển đảo của tỉnh Gia Lai và đất nước.