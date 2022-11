Người đàn ông rơi từ tầng cao chung cư ở Hà Nội xuống đất tử vong

Thông tin trên được lãnh đạo UBND phường Đại Kim (quận Hoàng Mai, Hà Nội) xác nhận với PV Dân trí vào sáng 28/11.

Theo vị lãnh đạo, sự việc xảy ra vào khoảng 8h10 cùng ngày, tại tòa B, chung cư Vinaconex 2 trên địa bàn phường, khiến một người là nam giới tử vong.

Theo nhân chứng tại hiện trường, vào sáng cùng ngày, khi người dân đi qua khu vực kể trên thì bất ngờ nghe thấy một tiếng động mạnh. Khi mọi người tiến lại gần thì phát hiện một người đàn ông nằm bất động. Sau đó nhiều người đã gọi điện thông báo cho lực lượng chức năng.

Hiện trường sự việc (Ảnh: Tuấn Hoàng).

"Nhận được tin báo, Công an phường Đại Kim, phối hợp với Công an quận Hoàng Mai có mặt để bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm thi thể nạn nhân. Hiện Công an quận Hoàng Mai đang làm rõ nguyên nhân sự việc", đại diện Đội Điều tra Tổng hợp, Công an quận Hoàng Mai thông tin với PV Dân trí.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.