Người đàn ông nghèo cưu mang "vợ nhặt" được nhận gần 1,6 tỷ đồng

Liên quan câu chuyện "Người đàn ông nghèo cưu mang "vợ nhặt" 11 năm", sáng 28/8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Tân Long (Đồng Tháp) đã cùng anh Vũ Đắc Duy (30 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) trao số tiền hơn 1,5 tỷ đồng của các nhà hảo tâm trên cả nước chung tay ủng hộ ông Ngô Hồng Minh (66 tuổi, ngụ ấp Tân Hội, xã Tân Long, Đồng Tháp).

Số tiền này là do anh Vũ Đắc Duy đứng ra kêu gọi trong vòng 3 ngày, từ 21/8.

Chính quyền địa phương phối hợp nhà hảo tâm trao đến tay ông Minh hơn 1,5 tỷ đồng (Ảnh: CTV).

Theo tính toán của các nhà hảo tâm, số tiền này được chia thành các sổ tiết kiệm khác nhau để đảm bảo cuộc sống ổn định cho ông.

Một sổ tiết kiệm trị giá 700 triệu đồng được gửi trong kỳ hạn 3 tháng để ông có thể sử dụng vào việc xây nhà, dựng lại mái ấm.

Sổ còn lại trị giá 800 triệu đồng được gửi trong kỳ hạn 12-24 tháng, mang lại khoản lãi gần 4 triệu đồng/tháng, giúp ông có một nguồn thu nhập ổn định để trang trải cuộc sống.

"Chúng tôi và chính quyền xã Tân Long sẽ đồng hành cùng ông Ba Minh trong quá trình mua đất cất nhà", anh Duy khẳng định.

Cũng tại buổi làm việc, chị Trần Trúc Ly (ngụ Cần Thơ) đã trao đến ông Minh số tiền 43 triệu đồng do chị vận động bạn bè hỗ trợ. Tổng cộng, ông Minh nhận được gần 1,6 tỷ đồng trong ngày 28/8.

Anh Vũ Đắc Duy và chị Trần Trúc Ly trao đến tay ông Minh 2 sổ tiết kiệm tại ngân hàng (Ảnh: Chụp màn hình).

Như Dân trí đã đưa tin, khoảng một tuần nay, video người mẹ gặp lại con sau 29 năm thất lạc đang được dư luận quan tâm.

Đặc biệt, đằng sau câu chuyện mẹ gặp lại con là chuyện người đàn ông miền Tây nghèo cưu mang người phụ nữ quê Nghệ An trong cuộc trốn chạy người chồng vũ phu đã lấy đi nước mắt không ít người.

Cụ thể, theo câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội, 29 năm trước bà Giao (69 tuổi) trong một cuộc trốn chạy người chồng vũ phu, đã ôm một người con bỏ đi, để lại 3 con khác ở nhà.

Trên hành trình trốn chạy, bị thất lạc con, bà Giao bơ vơ, cuộc đời trải qua nhiều thăng trầm và được ông Ba Minh cưu mang.

Dù gia cảnh cũng rất nghèo khó nhưng ông Ba Minh đã cưu mang, thương yêu người "vợ nhặt" Thái Thị Giao suốt 11 năm nay. Mới đây con trai bà Giao tìm được mẹ, đã đến tận nơi đón bà về quê, để lại ông Minh ngẩn ngơ thương nhớ.

Hình ảnh ông Minh gương mặt hiền lành chất phác buồn rười rượi đứng bên cửa nhìn bà Giao trở về quê đã gây nhiều nỗi trắc ẩn trong cộng đồng mạng. Rất nhiều người vì thương hoàn cảnh của ông đã quyên tiền gửi tặng.