Người đàn ông đốt phòng trọ người yêu cũ ở TPHCM

Trưa cùng ngày, một người đàn ông (ngoài 50 tuổi) đến phòng trọ của người phụ nữ trên đường Hồ Văn Tư rồi bất ngờ châm lửa phóng hỏa. Phát hiện vụ việc, người dân dập lửa, đồng thời mở cửa đưa người phụ nữ bên trong ra ngoài an toàn.

Phòng trọ nơi xảy ra sự việc nằm trên đường Hồ Văn Tư, phường Thủ Đức (Ảnh: Hoàng Hướng).

Theo nhân chứng, sau khi phóng hỏa, người đàn ông lấy xe máy của một người dân trên đường để tháo chạy.

Nhận tin báo, Công an phường Thủ Đức phối hợp với các đơn vị liên quan nhanh chóng có mặt tại hiện trường, trích xuất hình ảnh từ camera an ninh để điều tra vụ việc.

Nhà chức trách xác định, vụ việc không gây thiệt hại về người, tuy nhiên làm 1 xe máy và tấm nệm bên trong căn phòng bị cháy. Bước đầu, cơ quan công an đã xác định được nghi can và đang phối hợp truy bắt.