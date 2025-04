Người đàn ông có hình xăm 6789 tử vong trước cổng bến xe ở TPHCM

Ngày 6/4, Công an TPHCM đang điều tra nguyên nhân cái chết của một người đàn ông tại cổng Bến xe Miền Tây.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: CACC).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h sáng 5/4, người dân phát hiện một người đàn ông nằm bất động tại cổng số 1 Bến xe Miền Tây, trên đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân.

Sau khi kiểm tra, người dân xác nhận người đàn ông đã tử vong và nhanh chóng thông báo cho cơ quan chức năng.

Công an TPHCM đã phối hợp với chính quyền địa phương quận Bình Tân để tiến hành khám nghiệm hiện trường và chuyển thi thể nạn nhân về nhà xác nhằm khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân tử vong.

Hiện tại, do trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân, danh tính của người này vẫn chưa được xác định.

Người đàn ông được ước tính khoảng 35 tuổi, có hình xăm con rồng trên ngực và vai trái. Trên tay trái nạn nhân có hình xăm số 6789, và trên tay phải có hình xăm hoa văn màu đen.

Công an TPHCM kêu gọi ai là người thân của nạn nhân, hãy liên hệ với Công an phường An Lạc để trình báo.