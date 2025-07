Người đàn ông cầm dao đến trước cổng nhà, dọa giết cả gia đình ở TPHCM

Ngày 9/7, người dùng mạng xã hội chia sẻ clip ghi lại cảnh một người đàn ông cầm dao, chạy xe máy đến trước cổng một căn nhà trên đường Thới Hòa, xã Vĩnh Lộc (TPHCM), lớn tiếng chửi bới, đe dọa sẽ giết cả gia đình sống bên trong.

“Tao giết cả nhà mày luôn. Mày có bản lĩnh không ra đây”, người đàn ông cầm dao đứng trước căn nhà nói.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra tối 2/7 tại căn nhà trên đường Thới Hòa, xã Vĩnh Lộc. Camera an ninh ghi lại hình ảnh người này xuất hiện 2 lần tại căn nhà, vào lúc 22h52 và 23h18 cùng ngày.

Người đàn ông cầm dao đứng trước nhà dân lớn tiếng đe dọa (Ảnh: Cắt từ clip).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, anh M.V.L. (chủ căn nhà bị đe dọa) cho biết, thời điểm đó, gia đình anh đang ngủ thì nghe tiếng đập cửa, kèm theo tiếng la hét và chửi bới từ bên ngoài.

“Người đàn ông đó hoàn toàn xa lạ, tôi không hiểu vì sao lại đến nhà tôi. Anh ta cầm hung khí, la hét rồi chửi bới, đe dọa sẽ giết cả nhà chúng tôi”, anh L. kể.

Sự việc khiến cả gia đình anh hoảng loạn, đặc biệt là vợ và con anh. Sau vụ việc, gia đình anh phải tạm dọn sang nhà bạn sống để ổn định tinh thần.

“Mấy ngày nay, vợ con tôi mất ăn mất ngủ, tinh thần hoảng loạn. Tôi cũng không thể đi làm được”, anh L. cho biết thêm.

Nam chủ nhà đã làm đơn trình báo vụ việc đến Công an xã Vĩnh Lộc và Công an TPHCM, đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc. Công an xã Vĩnh Lộc đã tiếp nhận đơn trình báo và đang xác minh, làm rõ vụ việc.