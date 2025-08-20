Người đàn ông 49 tuổi dập nát bàn tay sau tiếng nổ lớn ở Đồng Nai
(Dân trí) - Sau tiếng nổ lớn ở Đồng Nai, người dân phát hiện người đàn ông 49 tuổi dính đầy máu, bị dập nát một bàn tay và một phần bên đùi phải.
Ngày 20/8, Bệnh viện Đa khoa Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) đã chuyển bệnh nhân tên Trần Thanh Q. (49 tuổi, ngụ xã Tân Lợi, tỉnh Đồng Nai) lên Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM để tiếp tục điều trị. Ông Q. là nạn nhân bị dập nát một bàn tay và một phần đùi sau tiếng nổ lớn.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h ngày 19/8, người dân ở đường Nguyễn Huệ, khu phố Phước Tân, phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai (TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cũ) chuẩn bị đi ngủ thì nghe tiếng nổ lớn.
Ra ngoài kiểm tra, họ phát hiện ông Q. nằm bất động trên vỉa hè, bàn tay phải cùng một phần đùi phải bị dập nát. Nạn nhân sau đó được người dân hỗ trợ, đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Phước.
Tại hiện trường, có 2 chiếc điện thoại bị hư hỏng, trên ghế xếp có một vật giống pin và 2 sợi dây kết nối. Sáng 20/8, lực lượng chức năng vẫn bảo vệ hiện trường, lấy lời khai nhân chứng vụ việc, đồng thời trích xuất hình ảnh từ camera quanh khu vực.
Nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai xác minh, làm rõ.