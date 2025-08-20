Người đàn ông 49 tuổi dập nát bàn tay sau tiếng nổ lớn ở Đồng Nai

Ngày 20/8, Bệnh viện Đa khoa Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) đã chuyển bệnh nhân tên Trần Thanh Q. (49 tuổi, ngụ xã Tân Lợi, tỉnh Đồng Nai) lên Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM để tiếp tục điều trị. Ông Q. là nạn nhân bị dập nát một bàn tay và một phần đùi sau tiếng nổ lớn.

Vật giống pin kèm 2 sợi dây kết nối trên ghế tại hiện trường (Ảnh: P.V.).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h ngày 19/8, người dân ở đường Nguyễn Huệ, khu phố Phước Tân, phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai (TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cũ) chuẩn bị đi ngủ thì nghe tiếng nổ lớn.

Ra ngoài kiểm tra, họ phát hiện ông Q. nằm bất động trên vỉa hè, bàn tay phải cùng một phần đùi phải bị dập nát. Nạn nhân sau đó được người dân hỗ trợ, đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Phước.

Tại hiện trường, có 2 chiếc điện thoại bị hư hỏng, trên ghế xếp có một vật giống pin và 2 sợi dây kết nối. Sáng 20/8, lực lượng chức năng vẫn bảo vệ hiện trường, lấy lời khai nhân chứng vụ việc, đồng thời trích xuất hình ảnh từ camera quanh khu vực.

Nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai xác minh, làm rõ.