Người dân hào hứng trong ngày khởi công cải tạo bờ bắc kênh Đôi TPHCM

Sáng 13/8, UBND TPHCM tổ chức Lễ khởi công dự án nạo vét, cải tạo môi trường bờ bắc kênh Đôi trên địa bàn phường Chánh Hưng và phường Phú Định (quận 8 cũ).

Sự kiện đánh dấu gói thầu đầu tiên được triển khai là hạng mục cầu Hiệp Ân 2 thay thế cây cầu sắt chật hẹp. Hai gói thầu còn lại gồm kè, xây mới đường ven kênh và thiết lập bến tàu thủy dự kiến được khởi công vào tháng 9 và tháng 10.

Phó chủ tịch TPHCM Bùi Xuân Cường và Trưởng đoàn ĐBQH TP Nguyễn Văn Lợi tại lễ khởi công Dự án cải tạo bờ bắc kênh Đôi (Ảnh: Ngọc Tân).

Phát biểu tại sự kiện, Phó chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường ghi nhận nỗ lực lớn của chính quyền địa phương trong việc động viên người dân di dời, bàn giao mặt bằng. Nhiều chính sách hỗ trợ di dời mang tính đột phá, thực sự vì dân, đảm bảo người dân có kinh phí tạo lập đời sống mới.

Lãnh đạo thành phố cũng đề nghị Ban Hạ tầng TPHCM (chủ đầu tư) huy động máy móc, nhân lực, thi công với tiến độ nhanh nhất, đảm bảo vệ sinh môi trường vào giao thông đường thủy, đường bộ. Địa phương cũng cần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để khởi công hai gói thầu còn lại.

Theo thống kê, dự án cần thu hồi 5,85ha đất, ảnh hưởng đến 1.605 hộ dân. Trong đó, địa bàn phường Chánh Hưng có 799 trường hợp, phường Phú Định có 806 trường hợp. Đến nay, 1.272/1.605 trường hợp đã đồng ý với phương án di dời; 387/1.605 hộ đã bàn giao mặt bằng.

Bàn giao cho thành phố căn nhà 29m2 nằm chênh vênh ven kênh Đôi, bà Trần Thúy Phượng (người dân sống 25 năm ở phường Chánh Hưng) nở nụ cười rạng rỡ khi chứng kiến dự án được khởi công.

Bà Trần Thúy Phượng phấn khởi khi thấy dự án cải tạo bờ bắc kênh Đôi được khởi công (Ảnh: Ngọc Tân).

"Hai vợ chồng tôi nhận được 4 tỷ đồng tiền đền bù đất, kèm một phần tiền thưởng do tự giác di dời sớm cách đây nhiều tháng. Đến nay, gia đình đã mua một căn nhà mới ở phía bên kia đường", bà Phượng chia sẻ.

Người phụ nữ vui mừng vì được đền bù thỏa đáng, đồng thời cũng háo hức vì chính gia đình mình sắp tới sẽ được thụ hưởng dòng kênh sạch và con đường rộng hơn.

Trong 1.605 hộ di dời, địa phương mới xác định 162 hộ hưởng chính sách tái định cư. Một trong những lý do khiến tỷ lệ nhận nhà tái định cư thấp là nhiều hộ có đông nhân khẩu. Những hộ này thường chấp nhận nhận tiền đền bù để tự túc nơi ở mới.

"Nhà tôi nhỏ, cũng được đền bù 2 tỷ đồng. Nhưng trong nhà có 5 anh em. Chia ra thì mỗi người cầm 500 triệu đồng tự túc đi tìm nơi ở mới. Không dễ dàng có nhà với khoản tiền đó", bà Thái Thị Hoàng (60 tuổi), người dân trong diện di dời, bày tỏ nỗi băn khoăn.

Lãnh đạo TPHCM tặng quà tri ân người dân nhường đất cho dự án (Ảnh: Ngọc Tân).

Chia sẻ tâm tư với người dân, Phó chủ tịch TPHCM Bùi Xuân Cường cảm ơn bà con đã bàn giao đất để thực hiện dự án. Ông cũng ghi nhận người dân đôi khi đã hy sinh, chấp nhận cả những điều kiện di dời chưa được như mong muốn.

Lãnh đạo thành phố cho biết dự án cải tạo bờ bắc kênh Đôi là ấp ủ của thành phố trong 30 năm qua, kỳ vọng giúp thay đổi bộ mặt đô thị dọc tuyến kênh ô nhiễm, tăng cường kết nối giao thông, nâng cao đời sống người dân và góp phần khôi phục cảnh quan truyền thống "Trên bến dưới thuyền".

Trong bối cảnh TPHCM đã phê duyệt hai đề án cải tạo nhà ven kênh rạch, sự kiện khởi công hôm nay là tiền đề để thành phố có niềm tin triển khai thành công các dự án tiếp theo.

Mặt bằng dự án cải tạo bờ bắc kênh Đôi (Ảnh: Bảo Quyên).