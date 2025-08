Người dân Đà Nẵng chật vật vì nắng nóng gay gắt kéo dài

Hàng nước giải khát bán không ngơi tay

Những ngày qua, nhiệt độ tại thành phố Đà Nẵng dao động 35-38 độ C, nắng nóng rất gay gắt.

Thời tiết nắng nóng, các thức uống dân dã như nước mía, nước dừa, nước ép trái cây... được ưa chuộng.

Các quầy nước mía bán không xuể do nhu cầu giải khát tăng cao (Ảnh: Ngô Linh).

Theo ghi nhận của phóng viên, tại các quầy nước mía phường Hội An, phường Hội An Tây… thành phố Đà Nẵng, khách hàng nườm nượp, người bán hàng làm không xuể.

Bà Nguyễn Thị Sen ở phường Hội An Tây cho biết những ngày nắng nóng lượng khách tăng 2-3 lần so với ngày thường. Cả gia đình bà gồm 5 người, vừa rọc vỏ, ép mía, vô ly… không ngơi tay. Khách đa phần mua về, ngồi lại quán khá ít.

“Ngày cao điểm tôi bán hơn 300 ly, mía tươi ép trong ngày, giá cả phải chăng nên khách tìm đến khá nhiều. Từ 9h đến 15h là khoảng thời gian khách mua nhiều nhất, bởi thời điểm này nóng nhất trong ngày”, bà Sen nói.

Dù trời nắng nóng, phố cổ Hội An vẫn đông khách tham quan (Ảnh: Ngô Linh).

Người dân làm nghề trồng quất tại phường Hội An Tây cũng khá chật vật trong những ngày nắng nóng cao điểm, một ngày họ phải tưới 3-4 lần để cung cấp đủ nước cho cây.

Ông Nguyễn Văn Thủy (45 tuổi, phường Hội An Tây) nói: “Chúng tôi phải canh thời gian tưới, cứ 3-4 tiếng phải tưới một lần mới đủ lượng nước cần cung ứng. Nhà có điều kiện thì đầu tư hệ thống tự động, nếu không phải đội nắng mà kéo dây tưới thôi. Tiền điện trong các tháng nắng nóng cũng tăng cao”.

Tại phố cổ Hội An, thời tiết những ngày này khá oi bức, nắng nóng kéo dài nhưng du khách vẫn đổ về vui chơi nườm nượp. Từ 15h, các tuyến phố đã có rất đông du khách, đa số là các đoàn du khách Hàn Quốc, Trung Quốc… khách nội địa khá ít.

Bà Lê Thị Mận (người dân bán nước giải khát trong phố cổ Hội An) chia sẻ: “Nắng nóng nên các loại trà chanh, trà tắc, trái cây tươi… bán mệt nghỉ”.

Nắng nóng khi nào mới kết thúc?

Nắng nóng tại thành phố Đà Nẵng xảy ra trên diện rộng, kéo dài nhiều ngày, từ vùng biển đến miền núi.

Ngày 6/8, theo Đài khí tượng thủy văn Trung bộ, trong 24 giờ qua, tại thành phố Đà Nẵng đã xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt.

Nhiệt độ cao nhất và độ ẩm thấp nhất ngày 5/8 tại Trạm khí tượng Đà Nẵng (phường Hòa Cường) nhiệt độ 38.5 độ C, độ ẩm 44%; tại Trạm khí tượng Tam Kỳ (phường Bàn Thạch) nhiệt độ 38.2 độ C, độ ẩm 51%; tại Trạm khí tượng Trà My (xã Trà My) nhiệt độ 37.0 độ C, độ ẩm 56%.

Người dân, du khách đổ ra biển Mỹ Khê, Đà Nẵng, giải nhiệt trong những ngày nắng nóng (Ảnh: Bình An).

Dự báo diễn biến nắng nóng trong 24-48h tới tại các xã, phường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tiếp tục xảy ra nắng nóng, tuy nhiên cường độ nắng nóng có xu hướng giảm dần.

Các xã, phường vùng đồng bằng nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm thấp nhất 45-60%; các xã thuộc vùng núi nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C; độ ẩm thấp nhất 50-60%.

Theo Đài khí tượng thủy văn Trung bộ, trong 72-120 giờ tới, cường độ nắng nóng có xu hướng tiếp tục giảm dần, sau tăng nhẹ trở lại.

Đài khí tượng thủy văn Trung bộ cũng cảnh báo, ngày và đêm 6/8, vùng biển đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông đề phòng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Ngoài ra, vùng biển đặc khu Hoàng Sa có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.

Dự báo, toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển nêu trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, do ảnh hưởng của nắng nóng kéo dài nhiều ngày, kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp, nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực tập trung đông dân cư, các khu công nghiệp, nguy cơ cao cháy rừng tại các xã trung du và vùng núi.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với người dân khi làm việc ngoài trời trong thời gian dài ở nơi xảy ra nhiệt độ cao.