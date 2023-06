Người công an xã giúp phá vụ án cướp tiệm vàng ở Hải Dương

Chỉ chính xác nơi 2 tên cướp đang nằm ngủ

Trao đổi với phóng viên Dân trí, về việc tham gia phá vụ án cướp tiệm vàng ở xã Đồng Cẩm (Kim Thành, Hải Dương) vừa qua, ông Hoàng Văn Tuyên (61 tuổi, ở thôn Trâm Khê, xã Đại Thắng, Tiên Lãng, Hải Phòng) kể, tối 7/6 là ca trực của mình nên ông nghỉ tại trụ sở Công an xã Đại Thắng.

Đến rạng sáng 8/6, lực lượng Công an của Hải Dương đến và đề nghị ông hỗ trợ truy bắt tội phạm. Sau đó, ông Tuyên dẫn lực lượng công an đi một vòng quanh xã để nắm tình hình.

Ông Hoàng Văn Tuyên trò chuyện với phóng viên Dân trí (Ảnh: Nguyễn Dương).

Khi được yêu cầu, ông Tuyên đã chỉ chính xác cho lực lượng phá án đến nhà mẹ đẻ của đối tượng Lương Văn Đạt (một trong 2 nghi phạm) ở thôn Để Xuyên, xã Đại Thắng.

Thôn Để Xuyên, xã Đại Thắng (Ảnh: Nguyễn Dương).

Tại ngôi nhà trên, lực lượng công an ập vào thì phát hiện 2 nghi phạm đang nằm ngủ trong nhà. Nghe tiếng động, 2 đối tượng đã vùng chạy, một đối tượng nhảy xuống bờ mương cạnh nhà thì bị lượng công an phục sẵn bắt giữ.

Đối tượng còn lại chạy lên nóc nhảy sang mái nhà bên cạnh thì bị trượt ngã dẫn đến xây xước và cũng nhanh chóng bị bắt giữ.

Ngôi nhà 2 nghi phạm lẩn trốn sau khi gây án (Ảnh: Nguyễn Dương).

Ông Tuyên cho biết, ông làm công an xã bán chuyên trách từ năm 2003 đến nay.

Sở dĩ ông gắn bó với công việc đó nhiều năm như vậy là mong muốn góp chút công sức nhỏ bé của mình vào việc giữ gìn an ninh trật tự cho làng xóm, xã hội.

Một nghi phạm nhảy xuống bờ mương này để chạy trốn nhưng đã bị lực lượng công an phục sẵn bắt giữ (Ảnh: Nguyễn Dương).

Nói thêm về câu chuyện phối hợp hiệp đồng phá án, Trung tá Trần Đức Cảnh - Trưởng Công an xã Đại Thắng cho biết, ngay khi nhận được đề nghị của Công an tỉnh Hải Dương và chỉ đạo từ cấp trên, đơn vị đã huy động tối đa lực lượng để cùng hỗ trợ các lực lượng tham gia phá án.

Ông Cảnh cho biết, 2 nghi phạm không thường trú ở xã Đại Thắng, mà ở xã Tiên Cường và Tự Cường của huyện Tiên Lãng. Tuy nhiên, bằng việc nắm hộ, nắm người rất chắc nên công an xã đã biết rất rõ người nhà nghi phạm Lương Văn Đạt ở thôn Để Xuyên.

Trụ sở Công an xã Đại Thắng (Ảnh: Nguyễn Dương).

Ông Cảnh đánh giá, lực lượng công an xã bán chuyên trách là "cánh tay nối dài" của công an xã chính quy trong việc đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở.

Lực lượng này là người địa phương nên nắm người, nắm hộ, nắm tình hình rất chắc. Từ đó mọi mâu thuẫn nhỏ trong thôn, xóm sẽ được lực lượng này ngăn chặn, xử lý hoặc báo cáo công an xã chính quy xử lý, giải quyết sớm.

Hé lộ hành trình phá án

Mới đây, Công an tỉnh Hải Dương đã tổ chức công bố Thư khen, trao khen, trao thưởng, trợ cấp đột xuất của lãnh đạo Bộ Công an, UBND tỉnh Hải Dương, Công an tỉnh Hải Dương cho các lực lượng tham gia phá vụ án cướp tiệm vàng tối 7/6, tại Kim Thành - Hải Dương.

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng (giữa) trao thưởng cho các cá nhân (Ảnh: Nguyễn Dương).

Tại sự kiện trên, Đại tá Bùi Quang Bình - Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương đánh giá rất cao vai trò của lực lượng công an xã. Ông nhận xét, lực lượng này bám địa bàn, nắm người, nắm hộ rất tốt.

Ông Bình kể, khi nhận được thông tin vụ việc, ông cùng với Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương xuống hiện trường trong đêm.

Trên đường đi, ông gọi điện báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, vì xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, từ đó nhận sự chỉ đạo kịp thời từ Bộ Công an. Sau đó, các lực lượng đã cùng phối hợp để khám phá vụ án một cách nhanh nhất.

Theo ông Bình, sở dĩ phá vụ án nhanh là do các lực lượng tổ chức tốt các biện pháp nghiệp vụ. Đây là một trong những vụ án điển hình trong triển khai biện pháp nghiệp vụ áp dụng Phương án 06 của Bộ Công an vào thực tế.

Sự phối hợp hiệp đồng giữa các đơn vị lực lượng của Bộ Công an, Công an tỉnh và Công an huyện Kim Thành.

Ông Hoàng Văn Tuyên (bìa trái) cùng các cá nhân được Giám đốc Công an Hải Dương Bùi Quang Bình (giữa) trao thưởng (Ảnh: Nguyễn Dương).

"Đặc biệt, việc phá án nhanh còn cho thấy hơn nữa vai trò của lực lượng công an xã đã được phát huy. Lực lượng công an xã bám địa bàn rất tốt. Khi tôi đến hiện trường có hỏi công an xã, thì các thông tin liên quan đến điều tra cơ bản làm rất tốt. Ngoài ra, lực lượng của Công an Hải Phòng phối hợp rất nhiệt tình, hiệu quả, trách nhiệm", ông Bình nói.

Bước lên bục trao khen cho các cá nhân, ông Bình ấn tượng với ông Hoàng Văn Tuyên - công an xã bán chuyên trách của xã Đại Thắng (Tiên Lãng, Hải Phòng). Ông Bình có trò chuyện, thăm hỏi thì người công an xã này nói "tôi còn rất yêu nghề".

Theo ông Bình nhấn mạnh, công an xã bán chuyên trách có chế độ, chính sách không được bằng lực lượng chính quy, nhưng đã có thành tích như vậy thật đáng khâm phục.

"Đây là gương điển hình sống trong công tác chính trị tư tưởng. Công an xã bán chuyên trách rất vất vả, nhưng thành tích của họ trong việc giúp phá vụ án này cho thấy, họ có tinh thần làm việc rất trách nhiệm, rất đáng được biểu dương", ông Bình nói.