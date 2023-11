Nghiên cứu mở rộng cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn lên 6 làn xe

Bộ GTVT vừa quyết định giao Ban quản lý dự án (PMU) Thăng Long làm chủ đầu tư trong bước lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư mở rộng đoạn cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn kết nối Nam Định và Ninh Bình.

PMU Thăng Long có trách nhiệm tận dụng toàn bộ các kết quả đã nghiên cứu (nếu có) và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình tổ chức lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư. Thời gian thực hiện từ năm 2023-2024.

Theo kế hoạch, dự án sẽ được mở rộng quy mô lên 6 làn xe và bổ sung thêm làn dừng khẩn cấp.

Cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn chỉ có 2 làn xe mỗi chiều, không có làn dừng khẩn cấp liền mạch (Ảnh: Ngọc Tân).

Dự án cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn dài 15,2km, là đoạn ngắn nhất trong 11 dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2017-2020. Đây cũng là dự án duy nhất do Sở GTVT Ninh Bình làm chủ đầu tư thay vì giao cho các PMU của Bộ GTVT.

Được thông xe từ tháng 2/2022, dự án này nhanh chóng bộc lộ hạn chế do nền đường chỉ rộng 17m, không có làn dừng khẩn cấp liền mạch. Bộ Công an đã liệt Cao Bồ - Mai Sơn vào danh sách các tuyến cao tốc tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, cần đầu tư mở rộng.

Trước đó, Sở GTVT Ninh Bình đã có văn bản đề xuất Bộ GTVT xem xét mở rộng cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn theo quy mô 6 làn xe hoàn chỉnh, tổng mức đầu tư đề xuất khoảng 2.000 tỷ đồng.