Nghệ An khẩn tìm người tiếp xúc gần nữ nhân viên làm tóc mắc Covid-19

Dân trí Cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, truy vết lịch sử tiếp xúc của nữ nhân viên làm tóc mắc Covid-19 để tiến hành cách ly, xét nghiệm, ngăn ngừa sự lây lan dịch.

Liên quan đến bệnh nhân là N.T.M. (SN 1999), làm nghề uốn sấy tóc (thường trú Hương Sơn, Hà Tĩnh; tạm trú TP Vinh, Nghệ An), Sở Y tế Nghệ An đề nghị người dân đã đến những địa điểm liên quan đến ca Covid-19 tại thành phố này thì liên hệ ngay với trạm y tế xã, phường gần nhất để được hỗ trợ.

Ngành y tế Nghệ An tìm người đến quán bia Hải Quế (cạnh Hồ Goong) đối diện số 54, đường Phan Đăng Lưu, TP Vinh từ 19h ngày 5/6 đến 00h30 ngày 6/6; quán tạp hóa bà Hường trên đường Nguyễn Năng Tĩnh (đối diện chợ Phong Toản - Hà Huy Tập) từ 10h đến 10h30 ngày 6/6; chợ Vinh khu vực các ki ốt bán đồ hải sản và rau (ở vị trí đường Cao Thắng rẽ phải sang đường Lê Hồng Sơn) từ 16h30 đến 17h30 ngày 6/6; quán Bún gia truyền Bá Lộc (số 208, đường Nguyễn Sỹ Sách) từ 7h đến 8h30 ngày 7/6.

Cơ quan chức năng lập nhiều chốt phong tỏa nơi bệnh nhân sinh sống.

Quán cắt tóc Á Âu, số 34, đường Hà Huy Tập - TP Vinh ngày 7/6/2021; quán Mận Quản (số 32 - Hà Huy Tập và cây rút tiền ATM BIDV, số 30 - Hà Huy Tập) từ 13h đến 14h ngày 7/6; quán tạp hóa nằm bên đường giao nhau giữa Nguyễn Năng Tình và Lý Tự Trọng, đối diện tiệm cắt tóc Sơn Barber, 65 - Lý Tự Trọng và đi chợ Phong Toản từ 17h30 đến 18h ngày 10/6...

Ngành y tế Nghệ An cũng đề nghị những người qua những địa điểm trên thông báo ngay những người đã tiếp xúc gần với mình, đề nghị thông báo với cơ sở y tế gần nhất; gọi điện đến đường dây nóng và cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe; cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm.

Đề nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các tổ truy vết khẩn trương rà soát, truy vết và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế các huyện, thành phố, thị xã triển khai thông báo đến người dân, cộng đồng trên địa bàn; tổ chức giám sát, khai báo y tế, phân loại đối tượng, hướng dẫn cách ly, theo dõi sức khỏe theo quy định khi có trường hợp liên quan các địa điểm nêu trên.

Hơn 450/6.000 mẫu được lấy đã có kết quả âm tính

Ngay sau khi xuất hiện ca nhiễm Covid-19 trên địa bàn phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, trong ngày 14/6, lực lượng y tế sẽ lấy hơn 6.000 mẫu của 8 khối dân cư phong tỏa.

Trao đổi với phóng viên Dân trí chiều 14/6, Tiến sĩ Nguyễn Văn Định - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An nói: "Đến thời điểm này (chiều 14/6), các lực lượng đã lấy được hơn 6.000 nghìn mẫu xét nghiệm ở phường Hà Huy Tập. Đến nay, xác định được hơn 450 mẫu đều âm tính".

Lực lượng ngành y tế tỉnh Nghệ An tiếp tục truy vết các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân N.T.M.

Khu vực tam giác màu đỏ tại phường Hà Huy Tập bị phong tỏa.

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An yêu cầu Công an thành phố Vinh có nhiệm vụ đứng đầu tổ truy vết, điều tra dịch tễ với ca bệnh này. Ngoài ra, làm việc với Công an tỉnh Hà Tĩnh để xác định được tất cả các F0 Hà Tĩnh có liên quan đến địa bàn thành phố Vinh; thông báo rộng rãi các địa điểm F0 đã đến để nhân dân biết, khai báo và được tư vấn.

Như Dân trí đã thông tin, ngày 13/6, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An ghi nhận một trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 trên địa bàn phường Hà Huy Tập (TP Vinh, Nghệ An). Trường hợp này là chị N.T.M. - nhân viên làm tóc, 22 tuổi, quê Hương Sơn, Hà Tĩnh; hiện tạm trú tại ngõ 207, đường Hà Huy Tập, phường Hà Huy Tập.

Cơ quan công an điều tra các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân.

Theo điều tra dịch tễ, do bệnh nhân khai báo thiếu trung thực, lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An, UBND tỉnh Nghệ An đã phải nhờ đến cơ quan chức năng chuyên về công nghệ thông tin để xác định các địa điểm N.T.M. từng có mặt.

Cũng liên quan đến bệnh nhân này, ngày 14/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Vinh đã ra quyết định khởi tố vụ án "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người".

Người dân phường Hà Huy Tập giãn cách đợi lấy mẫu xét nghiệm.

Các nhân viên y tế được lấy mẫu xét nghiệm.

Lực lượng chức năng điều tra lịch sử tiếp xúc của ca bệnh.

Các chốt phong tỏa được thiết lập.

Công an làm nhiệm vụ tại khu vực phong tỏa.

Ngành y tế thần tốc lấy mẫu xét nghiệm cho người dân trong khu vực bệnh nhân sinh sống.

