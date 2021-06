Nghệ An: Nữ nhân viên làm tóc dương tính với SARS-CoV-2, khai báo gian dối

Dân trí Nữ nhân viên quán gội đầu khai báo thiếu trung thực, tỉnh Nghệ An đã phải nhờ đến ngành chức năng chuyên về công nghệ thông tin để xác định địa điểm bệnh nhân từng có mặt.

Sáng 14/6, ông Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An xác nhận trên địa bàn ghi nhận một trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2. Đây là ca bệnh Covid-19 đầu tiên trong cộng đồng tại thành phố Vinh, Nghệ An.

Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Nghệ An họp khẩn lúc gần 1h ngày 14/6 khi phát hiện trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 trên địa bàn phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh (Ảnh: TTYTNA).

Bệnh nhân là N.T.M. (SN 1999, nữ, quê Hương Sơn, Hà Tĩnh, làm nghề uốn sấy tóc, tạm trú phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh).

Ngày 13/6, Trạm Y tế phường Hà Huy Tập tiếp nhận chị N.T.M. với biểu hiện mệt mỏi, ngứa họng, ho.

Trung tâm Y tế thành phố Vinh đã điều tra, giám sát, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với N.T.M.

Kết quả điều tra dịch tễ cho thấy, 7h30 ngày 5/6, N.T.M. có gặp N.C.T. (trú Hương Sơn, Hà Tĩnh, đã được xác định nhiễm SARS-CoV-2) trước cổng nhà tại xã Sơn Phú, huyện Hương Sơn), trò chuyện khoảng 20 phút mà không đeo khẩu trang.

Sau đó, nữ nhân viên làm tóc này đã di chuyển ra thành phố Vinh để làm việc. Từ ngày 5/6 đến ngày 10/6, N.T.M. di chuyển nhiều nơi trên địa bàn thành phố Vinh, trong đó có quán ăn, chợ và quán tạp hóa, siêu thị... Ngày 11-12/6, N.T.M. ở tại phòng trọ.

Hiện Trung tâm Y tế thành phố Vinh mới xác định được 3 trường hợp tiếp xúc gần với N.T.M. và tổ chức cách ly tại Trạm Y tế phường Hà Huy Tập.

Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Nghệ An kiểm tra công tác cách ly tại Trạm Y tế phường Hà Huy Tập lúc rạng sáng 14/6 (Ảnh: TTYTNA).

Hiện, các cơ quan chức năng đang cho N.T.M. thực hiện khai báo chi tiết lịch trình tiếp xúc. Do có quan hệ phức tạp nên N.T.M. chưa khai báo một cách trung thực. Cùng với đó, Trạm Y tế phường Hà Huy Tập thiếu các điều kiện vệ sinh cần thiết, N.T.M. cũng đã tiếp xúc với 2 người đang cách ly cùng.

Nữ nhân viên làm tóc này đã khai báo thiếu trung thực. Sở Y tế Nghệ An, UBND tỉnh Nghệ An đã phải nhờ đến cơ quan chức năng chuyên về công nghệ thông tin để xác định địa điểm N.T.M. từng có mặt và tìm được nhiều địa điểm rất mới so với lời khai của nữ bệnh nhân này.

Trong đêm 13.6, rạng sáng 14/6, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An tổ chức họp khẩn với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Vinh dưới sự chủ trì của ông Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An. Các biện pháp khẩn cấp trong điều tra dịch tễ, phun khử khuẩn tại nơi ở và các điểm cách ly; lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan đang được triển khai.

Hoàng Lam