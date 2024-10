Nêu 2 yếu tố lịch sử, Thủ tướng kêu gọi DN "không nên bỏ lỡ cơ hội đầu tư"

Những yếu tố thuận lợi cho hợp tác và thúc đẩy đầu tư giữa doanh nghiệp Việt Nam - UAE được Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ tại Tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam - UAE chiều 28/10 (giờ địa phương).

Việt Nam là nền kinh tế năng động

Việt Nam là một nền kinh tế năng động tại một vị trí chiến lược, là đối tác then chốt của UAE, theo đánh giá của ông Abdul-Aziz Abdulla Al Ghurair, Chủ tịch Phòng Thương mại Dubai.

Ông nhấn mạnh UAE xem Việt Nam là nhân tố quan trọng tại khu vực ASEAN và cho việc phát triển trong tương lai, khi thương mại song phương giữa Việt Nam và UAE đã vươn tới 8,6 tỷ USD.

Ông Abdul-Aziz Abdulla Al Ghurair, Chủ tịch Phòng Thương mại Dubai (Ảnh: Đoàn Bắc).

Cho biết đến cuối tháng 9 đã có 176 công ty Việt Nam đăng ký là thành viên của Phòng Thương mại Dubai, ông Al Ghurair cam kết hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam mở rộng đầu tư kinh doanh tại UAE và làm cầu nối với thế giới.

Cũng theo ông, chuyến thăm UAE và sự xuất hiện của Thủ tướng tại tọa đàm này thể hiện sự coi trọng của Việt Nam đối với mối quan hệ kinh tế hai nước, là chất xúc tác quan trọng thúc đẩy hai nền kinh tế phát triển.

Ông Thani Bin Ahmed Al Zeyoudi, Quốc vụ khanh phụ trách ngoại thương Bộ Kinh tế UAE, cho rằng việc người đứng đầu Chính phủ Việt Nam đến thăm UAE là biểu tượng cho sự phát triển trong mối quan hệ hai nước.

Ông khẳng định Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của UAE tại ASEAN. Trong khi đó, UAE là một trong những nước có sự kết nối lớn nhất trên thế giới, có thể tiếp cận 1/4 dân số thế giới với môi trường đầu tư năng động, có thể hỗ trợ cho Việt Nam.

Ông Thani Bin Ahmed Al Zeyoudi, Quốc vụ khanh phụ trách ngoại thương của Bộ Kinh tế UAE (Ảnh: Đoàn Bắc).

Chia sẻ về cuộc hội đàm với Tổng thống, Phó Tổng thống UAE vừa diễn ra, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết chuyến thăm lịch sử lần này sẽ có 2 văn kiện quan trọng được thông báo.

Một là nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác toàn diện và hai là ký Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện (CEPA).

Đây là nền tảng thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư của hai nước, theo lời Thủ tướng.

Ông đánh giá UAE nằm ở vị trí chiến lược ở Trung Đông, còn Việt Nam có vị trí quan trọng ở Đông Nam Á. "Cả hai khu vực đều phát triển năng động bậc nhất thế giới, đây sẽ là nền tảng thuận lợi cho hai bên hợp tác thời gian tới", Thủ tướng đề nghị doanh nghiệp hai nước không nên bỏ lỡ cơ hội này.

Ông cũng kêu gọi các doanh nghiệp hãy đến đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và UAE.

Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp đầu tư tại Việt Nam

Trong mối quan hệ hai nước, Thủ tướng cho biết Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của UAE ở ASEAN, còn UAE là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại Trung Đông.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự tọa đàm doanh nghiệp tại Dubai (Ảnh: Đoàn Bắc).

Dù đạt nhiều kết quả về hợp tác thương mại, Thủ tướng cho rằng hợp tác đầu tư hai bên cần được đẩy mạnh hơn. Ông định hướng các doanh nghiệp tập trung làm mới động lực tăng trưởng truyền thống và đầu tư thêm vào lĩnh vực mới nổi như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức hay trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, Internet vạn vật…

"Thời gian ngắn nữa thôi, chúng ta có thể kết nối với nhau bằng trí tuệ nhân tạo nên phải tận dụng thời cơ, loại bỏ nguy cơ để kết nối con người với con người và kết nối các nền kinh tế với nhau", Thủ tướng nói.

Chia sẻ về định hướng của Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Việt Nam đang tiến hành những công việc rất quan trọng liên quan phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Đất nước cũng đang tiến hành hàng loạt cải cách và đổi mới nhằm huy động nguồn lực cho phát triển đất nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Không hy sinh an sinh xã hội và môi trường để đổi lấy tăng trưởng đơn thuần là định hướng xuyên suốt được Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh khi chia sẻ với các doanh nghiệp.

Ông cũng thông tin chi tiết về nhiều chính sách của Việt Nam trong lĩnh vực ngoại giao, an ninh quốc phòng, văn hóa, xã hội để nhấn mạnh thông điệp Việt Nam là đất nước có nền chính trị ổn định, an ninh an toàn được đảm bảo, đó là tiền đề quan trọng để các nhà đầu tư an tâm đến kinh doanh và đầu tư.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại tọa đàm (Ảnh: Đoàn Bắc).

Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam cam kết đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của doanh nghiệp, không hình sự hóa các quan hệ kinh tế, dân sự, hành chính.

"Tinh thần là cùng lắng nghe và thấu hiểu, cùng chia sẻ tầm nhìn và hành động, cùng làm cùng thắng và cùng phát triển", Thủ tướng nhấn mạnh.

Với việc UAE có thế mạnh về phát triển dịch vụ, Thủ tướng kêu gọi doanh nghiệp của quốc gia này đầu tư vào Việt Nam trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, xây dựng trung tâm tài chính quốc tế ở TPHCM và Đà Nẵng, xây dựng hạ tầng dịch vụ, kết nối các sản phẩm trên tinh thần đa dạng hóa chuỗi cung ứng, đa dạng hóa sản xuất.

Nêu thực tế UAE có thế mạnh dịch vụ, phát triển theo xu hướng thời đại nhưng lao động thiếu, còn Việt Nam với dân số 100 triệu người có nguồn nhân lực trẻ, dồi dào, Thủ tướng tin tưởng nếu hai bên kết hợp sẽ mang lại hiệu quả và lợi ích cho cả hai quốc gia, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế ở cả 2 khu vực Trung Đông và Đông Nam Á.

"Chúng tôi rất mong được đón các nhà đầu tư đến kinh doanh, làm ăn và phát triển ở Việt Nam. Chúng tôi luôn sẵn sàng tạo cơ hội tốt nhất, thuận lợi nhất để các doanh nghiệp an tâm đầu tư tại Việt Nam", Thủ tướng kêu gọi.

Đại diện hãng hàng không Vietjet và Hãng hàng không Emirates trao thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực hàng không (Ảnh: Đoàn Bắc).

Sau tọa đàm, Thủ tướng đã chứng kiến lễ trao 10 văn kiện hợp tác giữa các doanh nghiệp hai bên. Trong đó, Viettel và Công ty Presight về hợp tác phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI); Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam và Tập đoàn DP World thỏa thuận hợp tác phát triển Cảng Cần Thơ, khai thác tuyến vận tải thủy nội địa và phát triển hệ thống logistics.

Hãng hàng không Vietjet và Emirates cũng trao thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực hàng không, mở đầu việc kết nối với hãng hàng không lớn nhất khu vực. Việc này sẽ góp phần thu hút thêm du khách đến với Việt Nam, thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững và tăng cường giao lưu văn hóa giữa hai quốc gia.

Hoài Thu (Từ Abu Dhabi, UAE)