Né điểm rào chắn Đại lộ Thăng Long, nhiều tài xế xe máy bị xử phạt

Ghi nhận của phóng viên Dân trí sáng 16/6 tại km10+200 đường cao tốc Đại lộ Thăng Long (địa phận huyện Hoài Đức, Hà Nội), tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 11 (Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội) lập chốt xử lý các trường hợp xe máy cố tình đi lên đường cao tốc.

Theo cảnh sát, một phần nguyên nhân người dân đi vào đường cao tốc là do việc rào chắn, phân luồng giao thông tại đoạn đường gom Đại lộ Thăng Long, khiến giao thông bị ùn ứ, nhiều người đã chọn cách vi phạm để né tắc đường. Tuy nhiên hành vi này rất nguy hiểm.

Một trường hợp xe máy cố tình đi lên đường cao tốc Đại lộ Thăng Long bị cảnh sát xử lý sáng 16/6 (Ảnh: Trần Thanh).

"Do 2 đầu của cổng chào Thiên đường Bảo Sơn bị chặn, nhiều phương tiện bao gồm cả xe tải, xe container... đi vào đường gom Hoàng Tùng và đường nội khu cạnh tòa chung cư Gemek 1 dẫn đến ùn tắc nghiêm trọng vào giờ cao điểm, nên tôi phải đi lên đây.

Tôi biết việc này là vi phạm nhưng đường tắc quá, lại vào giờ cao điểm khiến tôi bị muộn giờ làm", anh Đ.V.H. (36 tuổi, trú tại huyện Hoài Đức) nói khi bị cảnh sát giao thông dừng xe, lập biên bản.

Cùng lúc, tổ công tác dừng xe máy chở theo 2 người do anh P.V.V. (ở huyện Thạch Thất) điều khiển đi từ đường gom Đại lộ Thăng Long rẽ lên đường cao tốc.

Hàng loạt trường hợp vi phạm bị cảnh sát giao thông lập biên bản (Ảnh: Trần Thanh).

"Phía trước ùn tắc quá nên tôi mới đi lên đây. Đây là lần đầu mong các đồng chí bỏ qua. Tôi cũng biết việc này là vi phạm", anh V. nói nhưng vẫn bị cảnh sát giao thông lập biên bản xử phạt 5 triệu đồng và trừ tới 6 điểm giấy phép lái xe.

Khoảng 10 phút sau, em N.V.Q.A. (20 tuổi), sinh viên một trường đại học ở Hà Nội, điều khiển xe máy đi trên đường cao tốc Đại lộ Thăng Long và bị cảnh sát chặn đầu, xử lý.

Trình bày với tổ công tác, em A. tỏ ra hối hận khi điều khiển xe máy vi phạm. Nam thanh niên này cho biết do mới xuống Hà Nội, chưa quen đường nên đi nhầm vào đường cao tốc.

Theo ghi nhận của phóng viên, trong khoảng gần một tiếng lập chốt, cảnh sát còn phát hiện nhiều trường hợp xe máy bất chấp nguy hiểm, quay đầu bỏ chạy ngược chiều trên đường cao tốc. Đối với những trường hợp này, tổ công tác sẽ ghi nhận biển số và tiến hành phạt nguội.

Nhiều trường hợp quay đầu xe bỏ chạy khi thấy bóng dáng cảnh sát giao thông (Ảnh: Trần Thanh).

Đại uý Nguyễn Văn Thảo, tổ trưởng tổ công tác cho biết, từ ngày 16/5, một số đoạn đường gom Đại lộ Thăng Long bị cấm và hầm chui số 3 trên tuyến đường này cũng bị đóng để phục vụ thi công nút giao 4 nhánh khác mức hiện đại hơn 2.300 tỷ đồng giữa vành đai 3.5 với Đại lộ Thăng Long.

Tuy nhiên, việc phân luồng nảy sinh nhiều bất cập, ảnh hưởng đến đi lại của người dân. Nhiều người ngoài các lý do như đi nhầm, bận việc... thì cũng lấy lý do tắc đường do rào chắn nên đã liều đi lên đường cao tốc.

"Các hành vi này là rất nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn cao. Để xử lý nghiêm tình trạng này, đơn vị thường xuyên cắt cử cán bộ tuần tra, xử lý các trường hợp vi phạm dọc tuyến địa bàn quản lý.

Chúng tôi khuyến cáo người dân không nên điều khiển xe máy, xe thô sơ lên đường cao tốc. Ngoài việc nguy hiểm cho chính bản thân họ, mức phạt với hành vi này cũng rất cao", Đại uý Thảo nói.