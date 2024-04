Nắng nóng giảm, miền Bắc mưa dông

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết chiều tối và đêm 20/4, mưa rào và dông rải rác xuất hiện tại miền Bắc sau một ngày oi nóng. Vùng núi có nơi mưa lớn cục bộ với lượng phổ biến 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Do mưa xuất hiện sau khoảng thời gian có nền nhiệt cao, người dân đề phòng nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhất là với các khu vực vừa hứng chịu dông lốc trong những ngày qua như: Sơn La, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn...

Tình trạng trên cũng xuất hiện ở vùng núi phía tây khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Ngày 21/4, nắng nóng suy giảm trên diện rộng ở miền Bắc, mưa dông tiếp diễn về chiều và tối. Hà Nội ghi nhận mức nhiệt cao nhất không quá 32 độ C, oi nóng về trưa, chiều. Riêng một số nơi ở Tây Bắc vẫn có nắng nóng 36-38 độ C.

Nhiều khả năng, miền Bắc nắng nóng trở lại kể từ ngày 25/4 và duy trì kiểu thời tiết oi bức trong suốt kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

Nhiều nơi ở miền Bắc xuất hiện mưa dông vào đêm 20/4 và chiều tối 21/4 (Ảnh minh họa: Mạnh Quân).

Trong khi đó, nắng nóng gay gắt gia tăng từ Thanh Hóa đến Phú Yên. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm thấp nhất 35-40%.

Tại Nam Bộ, ngoài nắng nóng kéo dài, người dân Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục đối mặt với tình trạng xâm nhập mặn có xu thế tăng dần vào cuối tuần. Độ mặn cao nhất tại các trạm ở mức cao so với cùng kỳ tháng 4/2023.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trên sông Vàm Cỏ, Cái Lớn, Cái Bé, xâm nhập mặn vẫn tăng đến nửa đầu tháng 5, sau đó giảm dần. Hiện tượng này cũng phụ thuộc vào nguồn nước từ thượng nguồn sông Mekong, triều cường và còn biến động trong thời gian tới.

Mức độ rủi ro thiên tai do xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long được cảnh báo ở cấp 2.

Dự báo thời tiết ngày 21/4 tại các vùng trên cả nước:

- Hà Nội: Đêm 20 và chiều tối 21/4 có mưa rào kèm dông, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 32-34 độ C.

- Phía Tây Bắc Bộ: Đêm mưa rào kèm dông rải rác, cục bộ mưa to. Ngày nắng, có nơi nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 32-35 độ C, riêng khu Tây Bắc 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ: Đêm mưa rào kèm dông vài nơi, vùng núi mưa to. Ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 31-34 độ C.

- Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Đêm mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

- Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Đêm mưa rào kèm dông vài nơi, ngày nắng. Từ Đà Nẵng đến Phú Yên nắng nóng, nắng nóng gay gắt và có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 34-37 độ C, phía bắc có nơi trên 38 độ C.

- Tây Nguyên: Đêm mưa rào kèm dông vài nơi. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 32-36 độ C.

- Nam Bộ: Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.