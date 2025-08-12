Quán triệt sâu sắc tư tưởng ấy, Đảng bộ phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (SHCB), xem đây là giải pháp quan trọng tăng cường vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Một buổi sinh hoạt của Chi bộ tổ dân phố số 14 (phường Tân Phong).

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Đặng Quang Chung - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Tân Phong cho biết: “Để nâng cao chất lượng SHCB, trước hết, Đảng ủy quan tâm thay đổi cách thức tổ chức sinh hoạt. Không chỉ đảm bảo thời gian theo quy định, mà phải thực chất, nội dung triển khai sát thực tế. Yêu cầu bí thư các chi bộ chủ động xây dựng kế hoạch sinh hoạt gắn với những vấn đề nhân dân quan tâm. Đảng viên phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình để các buổi sinh hoạt sôi nổi, tích cực bàn thảo, đề xuất giải pháp lãnh, chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra”.

Đảng bộ phường Tân Phong có 77 chi, đảng bộ trực thuộc với trên 2.000 đảng viên. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng SHCB, Đảng ủy phường ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, tổ chức triển khai đồng bộ giải pháp. Trong đó, phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ dự sinh hoạt cùng chi bộ cơ sở để nắm tình hình, hướng dẫn, hỗ trợ cách thức tổ chức, điều hành, chuẩn bị nội dung. Nhờ vậy, các cuộc họp được chuẩn bị kỹ lưỡng, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ rõ ràng, gắn với đánh giá vai trò, trách nhiệm của đảng viên. Ngoài sinh hoạt định kỳ, các chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề gắn với nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ lớn hoặc vấn đề được đảng viên, nhân dân quan tâm.

Đảng ủy phường chú trọng công tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ bí thư chi bộ. Hằng năm, tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng, duy trì sinh hoạt định kỳ giữa Bí thư Đảng ủy với bí thư các chi bộ trực thuộc để kịp thời tháo gỡ khó khăn, chia sẻ kinh nghiệm và thống nhất trong lãnh đạo.

Đồng chí Bùi Thị Thảo - Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 14 chia sẻ: “Ban Chi ủy xác định mỗi kỳ sinh hoạt không chỉ thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ còn là dịp để đảng viên nắm bắt thêm tình hình cơ sở, đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp trong công tác lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Ví dụ như kỳ sinh hoạt chuyên đề vừa qua, chi bộ tôi tập trung vào nội dung xây dựng tuyến phố văn minh, giữ vệ sinh môi trường, xây dựng gia đình văn hóa. Đã có nhiều cách làm, sáng kiến đảng viên đề xuất được triển khai. Kết quả, vận động được nhiều hộ tự tháo dỡ mái che vi phạm hành lang an toàn giao thông, giữ gìn cảnh quan đô thị. Điều đó cho thấy, đảng viên tiên phong, gương mẫu, quần chúng nhân dân đồng thuận thì việc khó cũng thành dễ”.

Các buổi SHCB giờ đây không chỉ là họp để nghe báo cáo, ra nghị quyết, mà trở thành diễn đàn dân chủ, nơi đảng viên đóng góp ý kiến xây dựng tổ chức đảng, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ. Minh chứng rõ nét là trong công tác cải cách hành chính, xây dựng đô thị văn minh, Chi bộ tổ dân phố 15 vận động đảng viên, nhân dân hiến đất mở rộng mặt đường ngõ, đường ra khu sản xuất. Chi bộ bản Bản Giang duy trì mô hình “Xây dựng nông thôn mới”. Chi bộ Trường Tiểu học Kim Đồng thực hiện tốt mô hình “Ứng dụng công nghệ trong dạy học, đổi mới và sáng tạo trong quản lý, giảng dạy”…

Trong công tác phát triển đảng viên, mỗi chi bộ đều xây dựng kế hoạch tạo nguồn, giao nhiệm vụ cho đảng viên theo dõi, giúp đỡ quần chúng ưu tú. Nhờ vậy, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ phường Tân Phong kết nạp được 152 đảng viên.

Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng SHCB được thực hiện nghiêm túc. 100% chi bộ sinh hoạt đúng định kỳ, nội dung sát thực tế; tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt đạt trên 95%. Năm 2024, có trên 90% chi bộ và 93% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có chi bộ yếu kém.

Tuy vậy, vẫn còn một số chi bộ chưa chủ động lựa chọn chuyên đề sinh hoạt phù hợp, đảng viên trẻ ít phát biểu; việc lãnh đạo nâng cao chất lượng SHCB tại một số thời điểm chưa đáp ứng yêu cầu; tỷ lệ kết nạp đảng viên ở một số chi bộ còn thấp.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng SHCB, Đảng ủy phường xác định cần tiếp tục tăng cường hướng dẫn cơ sở, tổ chức sinh hoạt điểm, nhân rộng mô hình hay. Đồng thời, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành SHCB. Đổi mới tư duy, phát huy dân chủ, bám sát thực tiễn và quyết liệt trong chỉ đạo, tạo nền tảng vững chắc xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng phường phát triển văn minh, hiện đại.

Sơn Thuỷ Tiên