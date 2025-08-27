Nam thanh niên nói về quê nghỉ lễ rồi tử vong trong phòng trọ ở TPHCM

Ngày 27/8, Công an TPHCM đang điều tra nguyên nhân nam thanh niên tử vong bất thường trong phòng trọ.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Xuân Đoàn).

Hơn 18h ngày 26/8, người phụ nữ sống trên đường số 8, phường Thủ Đức, đi kiểm tra các phòng trọ của gia đình đang cho khách thuê.

Thời điểm này, phòng anh L.M.T. (22 tuổi, quê tỉnh Bình Định cũ) thuê đang tắt điện, nhưng bị khóa trong. Người phụ nữ gọi nhiều lần nhưng không thấy anh T. phản hồi nên nhờ người dân phá cửa vào kiểm tra.

Tại đây, họ phát hiện anh T. nằm tử vong dưới nền nhà, hiện trường nồng nặc mùi khói gây khó thở.

"Lỗ thông gió trên cánh cửa đã bị dán kín bằng băng keo, nên khi chúng tôi mở được cánh cửa là khói bên trong xộc ra vô cùng khó chịu", nhân chứng kể.

Nhận tin báo, Công an đến phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng.

Qua kiểm tra, một số đầu ngón tay của nạn nhân có vết thương li ti và chảy máu, trong phòng có nhiều cục than củi đã đốt.

Nữ chủ nhà cho biết, anh T. đến thuê trọ ở chỉ khoảng một tuần và ở một mình. Nạn nhân nói đang trong quá trình tìm việc làm, dự định sẽ về quê xin công việc thú y.

“Cách đây ít hôm, T. có nói với tôi là đã mua vé xe khách chiều 25/8 sẽ về quê, qua lễ 2/9 vào lại. Chiều 26/8 tôi đi kiểm tra xem T. về chưa và phát hiện vụ việc”, nữ chủ nhà kể.